Завозить іноземців на окуповані території — ворог хоче змінити демографію: карта бойових дій в Україні 25 липня в режимі онлайн

Як справжня імперія зла у підтвердження своєї загарбницької політики росіяни не лише намагаються окупувати території України на карті бойових дій, але й заселити їх іноземними громадянами, щоб змінити демографію.

Після цього одразу ж лунають нові вигадані факти та поширюються пропагандою, щоб переконати увесь світ у правдивості своєї сфальсифікованої реальності.

Чи видаватимуть окупанти зрештою свою поразку за перемогу? Невідомо. Проте відомо одне — свою реальність нам необхідно захищати та виборювати свободу щодня, ніби вперше.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках лінії фронту і просунулися вперед.

Водночас Міністерство оборони РФ продовжує вербувати в’язнів для участі у війні проти України.

Крім того, російська окупаційна влада завозить іноземних громадян на окуповану територію України, щоб штучно змінити демографію.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 25 липня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав одного ракетного та 58 авіаційних ударів, здійснив понад 26 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

На жаль, є загиблі та поранені серед дітей та цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнала портова інфраструктура та пункти зберігання зерна на півдні України, житлові будинки та інша інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Також протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Гур’їв Козачок та Піщане Харківської області.

З мінометів та артилерії обстріляно райони понад 15 населених пунктів, зокрема: північно-східніше Леонівки Чернігівської області, східніше Бояро-Лежачів, Угроїди, південно-східніше Попівки Сумської області та Басов, Гур’їв Козачок, Гранів, Піщане, Козача Лопань, Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку авіаудари фіксувалися біля Тернів, Вільшаної, Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Одрадне Харківської області.

На Лиманському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки Луганської області та Лимана, Ямполя, Сіверська, Спірного, Роздолівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах північно-західніше Оріхово-Василівки, південніше Іванівського та західніше Кліщіївки Донецької області. Ворог завдав авіаційних ударів в районах Диліївки та Предтечиного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Богданівка, Іванівське, Часів Яр Донецької області.

На Авдіївському напрямку, під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського Донецької області. Противник завдав авіаційних ударів біля Новокалинового, Авдіївки, Невельського Донецької області. Разом з тим, здійснив артилерійські обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Ласточкине, Водяне, Первомайське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки Донецької області. Ворог здійснив обстріли понад десять населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Георгіївка, Максимільянівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Рівнополя Донецької області. Здійснив обстріли понад десять населених пунктів, зокрема це Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхова, Лобкового Запорізької області.

Артилерійських обстрілів зазнали понад 30 населених пунктів, серед них Гуляйполе, Новоандріївка, Малі Щербаки, Степногірськ Запорізької області, Золота Балка, Михайлівка, Качкарівка, Козацьке Херсонської області та місто Херсон.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Російські загарбники продовжують чинити мародерство на тимчасово окупованій території України. Зокрема, в населеному пункті Миронівський Донецької області, з 10 липня встановлено прибуття окупантів з підрозділу росгвардії Ахмат, які примусово виселяють місцевих мирних жителів з їхніх будинків на вулицю та самовільно заселяються до житла.

Також, вищезгадані представники російських окупаційних військ масово займаються мародерством, що викликає хвилю невдоволення серед цивільних людей.

Разом з тим, російські окупанти продовжують використання цивільної медичної інфраструктури тимчасово захоплених населених пунктів для надання медичної допомоги своїм пораненим військовослужбовцям. У населеному пункті Раденськ Херсонської області, російські військовослужбовці облаштували територію місцевого дитячого садочка під польовий шпиталь. Там, на лікуванні, перебувають десятки поранених окупантів.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала вісім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили три ударних БпЛА противника типу Шахед-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили чотири пункти управління, три засоби протиповітряної оборони, дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та чотири станції радіоелектронної боротьби окупантів.

Та разом із розумінням, що відбувається на карті бойових дій, важливо також знати різницю між певними типами озброєння ворога. Читай, чим відрізняється балістична ракета від крилатої.

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