Україна

Завозить іноземців на окуповані території — ворог хоче змінити демографію: карта бойових дій в Україні 25 липня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 25 Липня 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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