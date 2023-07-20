Интервью

Невозможно этим не воспользоваться: Сырский о контрнаступлении ВСУ и Бахмуте

Виктория Мельник, редактор сайта 20 июля 2023, 13:00
Сырский
Фото: Сухопутные войска ВС Украины / Facebook

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