Невозможно этим не воспользоваться: Сырский о контрнаступлении ВСУ и Бахмуте

Сейчас самые ожесточенные бои ведутся на Востоке украинских земель. Вместе с тем внимание мира приковано к карте боевых действий на Юге, где ожидали главного контрнаступления ВСУ.

Как продвигается контрнаступательная кампания украинских войск, чего ждать и какую тактику избрали россияне, журналисту BBC рассказал генерал-полковник Александр Сырский.

По его словам, сейчас ВСУ проводят оборонные операции, на фоне которых также реализуются и наступательные действия по отдельным направлениям.

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О темпах контрнаступления

Мир ожидал сверхбыстрых темпов продвижения украинцев. Однако следует понимать, что и россияне готовились к этой войне.

Александр Сырский говорит: в нашей реальности это практически невозможно.

— Я могу вам рассказывать о своей группировке, о своем направлении. И я хочу сказать, что на моем направлении вокруг Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии.

Эта местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Потому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось.

К тому же генерал добавляет — у россиян гораздо больше оружия. А также личного состава.

Каждый день мы продвигаемся вперед на расстояние от 0,5 до 1 км, — говорит Сырский.

В настоящее время украинские войска наступают, чтобы россияне не перехватили инициативу. Ведь долгое время оккупанты наступали на Бахмутском направлении, имея преимущество как в артиллерии, так и в тяжелом оружии и личном составе.

Одерживая победу в спланированных операциях, бойцы получают стимул к победе, — добавляет генерал.

— Вы хотите отвоевать Бахмут? Почему?

— Да, потому что это принципиальное дело, дело чести. Потому что мы потеряли много наших собратьев, многих военнослужащих, когда обороняли Бахмут.

Также Сырский добавил, что Бахмут является узлом всех дорог из восточных центров.

В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями.

По словам Александра Сырского, ныне россияне находятся в полуокружении в Бахмуте. Не воспользоваться этим — невозможно.

Он также отметил, что россияне не отказались от всех своих планов: целью до сих пор есть захват всей Донецкой области и выход на её административные границы. Именно поэтому россияне перекидали войска на Восток даже во время украинского наступления на Юг.

— Сейчас около 160 тысяч российских войск как раз находятся в зоне ответственности моей оперативно-стратегической группировки, — говорит генерал-полковник.

О потерях россиян

Несмотря на преимущество в личном составе и технике, оккупанты терпят большие потери на войне в Украине.

Вместе с тем, украинский генерал признает: недооценивать врага точно не стоит.

— Нельзя недооценивать российскую армию. Конечно, она имеет численное преимущество, у нее есть достаточный уровень оснащения, в первую очередь средствами радиоэлектронной борьбы, достаточное количество артиллерии, достаточное количество боеприпасов, значительное количество ракетных систем, — отметил Сырский.

Какая сейчас ситуация на фронте и продвигаются ли ВСУ, можно увидеть в нашей карте боевых действий.

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