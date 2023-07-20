Неможливо цим не скористатися: Сирський про контрнаступ ЗСУ та Бахмут

Нині найзапекліші бої точаться на Сході українських земель. Разом з тим, увага світу прикута до карти бойових дій на Півдні, де очікували головного контрнаступу ЗСУ.
Як просувається контрнаступальна кампанія українських військ, на що очікувати та яку тактику обрали росіяни, журналісту BBC розповів генерал-полковник Олександр Сирський.
За його словами, зараз ЗСУ проводять оборонні операції, на фоні яких також реалізовують й наступальні дії на окремих напрямках.
Світ очікував надшвидких темпів просування українців. Однак варто розуміти, що й росіяни готувалися до цієї війни.
Олександр Сирський каже: в нашій реальності це фактично неможливо.
— Я можу вам розповідати про своє угруповання, про свій напрямок. І я хочу сказати, що на моєму напрямку навколо Бахмута, на Лиманському напрямку, зосереджені основні сили російської армії.
Ця місцевість насичена інженерними загородженнями, багато підрозділів взагалі весь минулий рік там вели оборонні бої. Тому всі просування дійсно ідуть не так швидко, як би нам хотілося.
Сухопутні війська ЗСУ
До того ж генерал додає — у росіян набагато більше зброї. А також особового складу.
Кожного дня ми просуваємося вперед на відстань від 0,5 до 1 км, — каже Сирський.
Кожного дня ми просуваємося вперед на відстань від 0,5 до 1 км, — каже Сирський.
Нині українські війська наступають, аби росіяни не перехопили ініціативу. Адже тривалий час окупанти наступали на Бахмутському напрямку, маючи перевагу як в артилерії, так і у важкій зброї та особовому складі.
Здобуваючи перемогу у спланованих операціях, бійці отримують стимул до перемоги, — додає генерал.
— Так, тому що це принципова справа, справа честі. Тому що ми втратили багато наших побратимів, багато наших військовослужбовців, коли обороняли Бахмут.
Також Сирський додав, що Бахмут є вузлом всіх доріг зі східних центрів.
На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами.
На цей час створені всі умови для того, щоб нам повернути це місто, але з меншими у десятки разів втратами.
За словами Олександра Сирського, нині росіяни перебувають у напівоточені в Бахмуті. Не скористатися цим — неможливо.
Він також зазначив, що росіяни не відмовилися від всіх своїх планів: на меті досі стоїть захоплення всієї Донецької області та вихід на її адміністративні межі. Саме тому росіяни перекидали війська на Схід навіть під час українського наступу на Південь.
— Зараз близько 160 тисяч російських військ якраз перебувають у зоні відповідальності мого оперативно-стратегічного угруповання, — каже генерал-полковник.
Попри перевагу в особовому складі та техніці, окупанти зазнають великих втрат на війні в Україні.
Разом з тим український генерал визнає: недооцінювати ворога точно не варто.
Разом з тим український генерал визнає: недооцінювати ворога точно не варто.
— Не можна недооцінювати російську армію. Звичайно, вона має чисельну перевагу, вона має достатній рівень оснащення, в першу чергу засобами радіоелектронної боротьби, достатню кількість артилерії, достатню кількість боєприпасів, значну кількість ракетних систем, — зазначив Сирський.
Яка зараз ситуація на фронті та чи просуваються ЗСУ, можна побачити в нашій карті бойових дій.
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