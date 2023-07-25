Росіяни проводять ескалацію на одному напрямку, щоб відволікти ЗСУ від іншого? Що відбувається на Східному фронті

Наші військові щодня докладають зусиль, щоб ми бачили позитивні зміни на карті бойових дій. На деяких ділянках фронту тривають запеклі бої.

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про ситуацію на Східному фронті. Повідомив про тяжкі бої на Бахмутському напрямку, а також особливу увагу приділив Куп’янсько-Лиманському напрямку.

Про ситуацію у Бахмуті

На Бахмутському напрямку сили оборони України тримають ініціативу, тиснуть на ворога та потроху звільняють українську землю. Окупанти відчайдушно чинять спротив. За минулу добу вони 493 рази накрили українські позиції різними типами та калібрами артилерії. Відбулося сім бойових зіткнень й було два авіаудари.

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Про Куп’янсько-Лиманський напрямок

На цьому напрямку росіяни зібрали серйозне угрупування військ: і живої сили, і кілька сотень танків. За словами Череватого, ворог вже певний час намагається прорвати нашу оборону саме на цьому напрямку.

— Останній тиждень ворог спричинив ескалацію у сподіванні, що він зможе прорвати оборону та вийти на річку Оскіл.

А також окупанти думають, що зможуть відволікти сили й засоби нашого угруповання від поступового, але невпинного руху на Бахмутському напрямку, — пояснює речник Східного угруповання військ.

Він повідомив, що за минулу добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку російські військові 663 рази завдали ударів з різної артилерії. Також відбулося 14 російських штурмів.

Окупанти намагаються спричини ескалацію, досягти хоча б проміжного успіху. Адже влітку загарбники хотіли провести великий наступ, але звелося до того, що вони намагаються локально прорвати оборону українських військ.

Наші захисники вже не один місяці нівелюють їхні спроби. Зараз ситуація важка, але контрольована.

Напружена ситуація й на інших напрямках. Раніше ми розповідали про ситуацію на Горлівському напрямку. Військові розповіли про бої за Кліщіївку.

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