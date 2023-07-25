Україна

Селище Нью-Йорк нищать фугасними бомбами. Донеччина у вогні — ситуація на фронті

Тетяна Наконечна, журналістка програми Факти ICTV 25 Липня 2023, 16:00

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