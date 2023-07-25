Селище Нью-Йорк нищать фугасними бомбами. Донеччина у вогні — ситуація на фронті

Ситуація на передовій украй напружена, на деяких ділянках ворог наступає, гаряче на Бахмутському, Куп’янському, Лиманському напрямках, росіяни намагаються захопити Мар’їнку та Авдіївку.

Окупанти продовжують вбивати цивільних, щодня обстрілюють прифронтові міста і села.

Читай у нашому матеріалі, як росіяни скидають фугасні бомби на людей та яка ситуація на фронті.

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Росіяни скидають фугасні бомби на людей: ситуація на Донеччині

Селище Нью-Йорк на Донеччині потерпає від обстрілів. Кілька днів тому росіяни скинули на нього чотири фугасні авіаційні бомби вагою по 250 кг кожна. Тоді загинуло чотири людини — усі місцеві, троє зазнали поранень.

Від будинку залишилася купа цегли. Там жило подружжя, яке загинуло на місці. Сусідам пощастило — коли стався удар, їх не було вдома. Їхній будинок також знищений, люди в розпачі, тому відмовляються коментувати ситуацію.

Трохи далі вулицею ще вирви — раніше там стояли будинки. Місця прильотів горять уже який день. Поруч живе жінка, якій 81 рік, вона дивом уціліла, її вивезли. Дочка, що живе неподалік, усе чула:

У нас пластикові вікна повиривало, скільки нажили — нічого не залишилося. Мама поїхала з двома пакетами речей та їжею, нічого в неї не лишилося, — розповідає місцева жителька Ольга.

Нью-Йорк і сусідні населені пункти захищає 24 бригада. Бійці кажуть, на їхній ділянці побільшало авіаударів. Особливо коли завершилася оборонна фаза боїв за Бахмут.

Щоб діставати російські літаки, які не перетинають лінію фронту, а відпрацьовують з окупованої території України, нам потрібні винищувачі. Зокрема, ті самі F-16, на які ми так довго очікуємо. Вони б могли запобігти тому горю, яке сталось у Нью-Йорку.

Наші військові відпрацювали з міномета по російському розрахунку. Піхота ворога час від часу намагається пробратися. Це ще не штурми, але такі вилазки теж вимагають пильності та боєприпасів.

Це провокації, щоб виявити вогневі позиції. На такі дії відповідаємо 82 та 120 калібром, — каже військовий ЗСУ на псевдо Бурий.

Усі свої сили росіяни концентрують на п’яти напрямках — складна ситуація на Куп’янському, штурмують росіяни й на Лиманському напрямку. Біля Бахмута наступають українські захисники. Півтора року росіяни намагаються захопити Мар’їнку та Авдіївку.

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