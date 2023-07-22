Прикордоння називають відновленням. Який моральний стан у військових та що їм проживати найважче

Прийняти власний страх, опанувати, допомогти собі, якщо загинув побратим, впоратися з неконтрольованою агресією — усього цього вчать нині армійців. Бо ж після півтора року на фронті, за висновками військових медиків, кожен боєць у війську має ментальні проблеми — навіть якщо не кожен це усвідомлює.

Психіка просто не може впоратися зі щоденними обстрілами, смертями, надлюдськими навантаженнями. Після гарячої точки фронту прикордоння військові називають розвантаженням. Читай детальніше.

Називають це відновленням: як військові розвантажуються після Кліщіївки

Прикордоння з Росією, Харківщина, боєць 113 бригади тероборони показує, як вони укріпилися. Олександр пішов до військкомату зранку 25 лютого, не взяли. За кілька днів він напросився в тероборону.

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У психологічному плані найважчим Олександр називає загибель побратимів.

Нещодавно загинув хлопчик, 20 років було. Для мене це було найтяжче. За весь час війни, — розповідає військовий Олександр.

На питання, як розвантажують психіку, військові кажуть, що в них немає вибору, потрібно триматися. Ця місцина на кордоні щодня потерпає від обстрілів росіян. Стерті цілі села, є втрати. Для цього батальйону — це відновлення, після того, що вони пройшли.

Не можна сказати, що місце дуже тихе, бо постійні обстріли, але не такі потужні, як у Курдюмівці та Кліщіївці, — каже військовий Володимир.

А ще морально тисне розлука з дітьми, родинами і затяжний характер війни. Уже півтора року активних бойових дій, а попереду — невідомо скільки. Психологічний тренінг для бійців проводить заступник командира батальйону, він психолог за освітою.

Розбиває оборонців на пари і дає завдання. Андрій Новіков був спецпризначенцем. Був п’ять років на Донбасі, у 2021 році пішов на пенсію, але минулоріч повернувся в стрій.

Має три поранення, останнє під Бахмутом. Найтяжчим психологічним моментом називає танковий обстріл. П’ять годин по позиціях відпрацьовував танк, він був важкопораненим, винести побратимів з-під обстрілу було неможливо.

Андрій розповідає військовим, як опанувати емоції та реагувати на сплески адреналіну. Кажуть, розвантажитися емоційно допомагають дії — копання окопів тощо. Бійців вчать приймати власні страхи.

Зі страхом треба жити, його не треба боятися. Потрібно зрозуміти, що він з нами постійно, використовувати у своїх цілях, робити тригером, який запускає реакції порятунку, — каже Андрій Новіков.

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