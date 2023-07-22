Україна

Прикордоння називають відновленням. Який моральний стан у військових та що їм проживати найважче

Марія Малевська, регіональна журналістка програми Вікна-новини 22 Липня 2023, 20:00

Більше відео
0:06:09
Вакансія помічники ветеранів: що це за проект
Помічники ветеранів — вакансія відкрита: що передбачає проект та як подати заявку
0:05:21
Зернова угода: які є варіанти безпечного експорту зерна
Безпека експорту зерна під питанням: що чекає на зернову угоду та хто з країн може тиснути на Росію
0:06:04
Ситуація на найгарячіших напрямках фронту — репортаж
Важкі бої за Кліщіївку тривають. Бійці Горлівського напрямку та полонені росіяни про ситуацію на фронті
0:03:28
єВідновлення
4 млрд гривень на ремонти для українців: як отримати допомогу за програмою єВідновлення
Дивитись більше

Останні відео
0:04:12
Називають це відновленням: як військові розвантажуються після Кліщіївки

Прикордоння називають відновленням. Який моральний стан у військових та що їм проживати найважче
0:03:11
Центр психологічної допомоги Евкілібріум
Під чай війни підтримка потрібна усім! В Одесі відкрився центр безкоштовної психологічної допомоги Еквілібріум
0:04:30
Вижив після збиття літака та йшов мінним полем: історія Сергія Вербицького
Дійшов мінним полем після збиття літака. Неймовірна історія порятунку штурмана-бомбардувальника
0:03:57
Арт-терапія для військових
Пензлі та фарби дарують силу та віру у себе: арт-терапія у Тернополі для військових
0:06:08
Міни на півдні лежать у декілька шарів: аналогів у світі ще не було
Окупанти використовують залишки від Другої світової. Південь України замінований у кілька шарів
0:07:59
Голова МІ6 про блокування поставок зброї Росії штучним інтелектом
Ми не очікували такої допомоги. Голова британської розвідки про дії штучного інтелекту та вербування росіян
0:06:09
Вакансія помічники ветеранів: що це за проект
Помічники ветеранів — вакансія відкрита: що передбачає проект та як подати заявку
0:05:21
Зернова угода: які є варіанти безпечного експорту зерна
Безпека експорту зерна під питанням: що чекає на зернову угоду та хто з країн може тиснути на Росію
0:06:04
Ситуація на найгарячіших напрямках фронту — репортаж
Важкі бої за Кліщіївку тривають. Бійці Горлівського напрямку та полонені росіяни про ситуацію на фронті
0:04:58
які професії матимуть попит після закінчення війни
Лікарі, архітектори, сантехніки, і це не весь перелік! Які професії матимуть попит після закінчення війни
Більше відео
Центр психологічної допомоги Евкілібріум
Читати далі
Під чай війни підтримка потрібна усім! В Одесі відкрився центр безкоштовної психологічної допомоги Еквілібріум

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь