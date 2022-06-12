Афганський синдром в українських військових: як виявити симптоматику та що з цим робити

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це порушення роботи психіки людини у відповідь на психотравмувальну подію. Його ще називають афганським/в’єтнамським/чеченським синдром — від назви війни, учасниками якої стали пацієнти.

Раніше ми розповідали, у кого може виникнути ПТСР. Але зараз ми сфокусуємось на військовослужбовцях як вразливій до цього розладу категорії населення.

Чи всі військові матимуть ПТСР

Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомляє, що симптоми ПТСР розвиваються приблизно у 12-20% військовослужбовців, які отримали психологічну травму й не звернулись за допомогою.

Зараз також дивляться

Адже загалом 60-80% військових потребують психологічної допомоги, якщо вони пережили гостру травму: загибель побратимів, мирного населення тощо.

Найчастіше розвиток ПТСР асоціюється з бійцями віком 18-24 років, у яких раніше були симптоми депресії або проблеми з алкоголем.

Крім того, ризик виникнення афганського синдрому підвищується за наявності перенесених психічних травм у минулому, а також якщо проміжок часу між ними менший за п’ять років.

Утім варто пам’ятати, що афганський синдром може проявитись не одразу, а навіть через десятиліття як відповідь на тригер.

Симптоми афганського синдрому

Найчастіше у військовослужбовців з ПТСР можуть бути:

депресія;

тривога або гостра реакція на стрес;

тривожний розлад;

надмірний контроль за безпекою. Наприклад, постійна перевірка дверей, вікон, авто з метою переконатися, що вони надійні;

надмірне переживання за своїх близьких;

порушення пам’яті (проблеми з формуванням послідовності подій);

відстороненість тощо.

Існує кілька класичних типів протікання посттравматичного стресового розладу.

Тривожний тип

У цьому разі людина постійно відчуває сильну напругу, її турбують страшні спогади, безсоння та нічні кошмари.

Пацієнт може скаржитись на надмірну пітливість, нестачу повітря, жар. Попри те, що військовому важко соціально адаптуватись, він може звернутись до фахівців за допомогою.

Астенічний тип

Цей тип виснажує нервову систему. Тому в пацієнта спостерігається загальна слабкість, відсутність бажання працювати та будь-якого інтересу до життя.

Людина не має безсоння, натомість важко встає з ліжка і весь день перебуває ніби в сонному стані.

Дистрофічний тип

У цьому випадку пацієнт постійно злий, а його невдоволення виплескується через агресію до оточення. Людина замикається в собі й не хоче підпускати до себе медиків чи психологів.

Соматоформний тип

Військовий зациклюється на стані свого здоров’я та регулярно звертається до лікарів з різними скаргами. Проте при повному обстеженні жодних патологій не виявляється.

ПТСР може протікати як у гострій формі, яка зазвичай проходить протягом трьох місяців, так і в хронічній — за якої основні симптоми поступово згасають, але виснаження нервової системи продовжується.

Це найпідступніший випадок, адже людина може навіть не усвідомлювати, що саме їй не дає спокійно жити.

Лікування афганського синдрому

Зазвичай одразу після травматичної події психологи проводять дебрифінг — навчання потерпілих адекватно сприймати свої реакції на стрес, не соромитись і не боятись ділитись своїми переживаннями.

Далі надається кризова травматична допомога у вигляді короткочасних щотижневих сесій у груповому та індивідуальному форматах.

Пацієнт має почуватись у безпеці для стабілізації свого стану. Військовим важливо приділяти більшу увагу відновленню контактів з близькими, батьками та друзями, а не замикатись у колі побратимів.

У деяких випадках для лікування ПТСР можуть використовуватись медичні препарати:

Прегабалін.

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну (СІЗЗС).

Селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну та норадреналіну (СІЗЗСН).

Утім їх має виписати психіатр. Самостійно вживати будь-які лікарські препарати може бути небезпечно для здоров’я!

Профілактика ПТСР

Щоб запобігати розвитку афганського синдрому потрібно:

звертатись за невідкладною професійною допомогою після гострої психологічної травми; опановувати вправи задля керування стресом; вести помірно рухливий спосіб життя; випускати свої емоції (наприклад, через творчість, плач, крик в горах, побиття подушок тощо); вести щоденник, у якому описувати всі свої справи, емоції, страхи, спогади, плани на майбутнє.

Під час переживання стресу психіка перенапружується, з’являється хронічна втома, дратівливість та зриви на рідних. А заспокоїтись буває непросто. Читай 12 технік від психолога для подолання стресу.

Вікна-Новини також мають свій Telegram-канал. Підписуйся, щоб не пропустити найцікавіше!