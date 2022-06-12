Психологія

Афганський синдром в українських військових: як виявити симптоматику та що з цим робити

Олена Яковлєва, редакторка сайту 12 Червня 2022, 14:00
Афганський синдром - що це, симптоми, лікування, профілактика
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

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