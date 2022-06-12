Афганський синдром в українських військових: як виявити симптоматику та що з цим робити

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) — це порушення роботи психіки людини у відповідь на психотравмувальну подію. Його ще називають афганським/в’єтнамським/чеченським синдром — від назви війни, учасниками якої стали пацієнти.
Раніше ми розповідали, у кого може виникнути ПТСР. Але зараз ми сфокусуємось на військовослужбовцях як вразливій до цього розладу категорії населення.
Центр громадського здоров’я МОЗ України повідомляє, що симптоми ПТСР розвиваються приблизно у 12-20% військовослужбовців, які отримали психологічну травму й не звернулись за допомогою.
Адже загалом 60-80% військових потребують психологічної допомоги, якщо вони пережили гостру травму: загибель побратимів, мирного населення тощо.
Найчастіше розвиток ПТСР асоціюється з бійцями віком 18-24 років, у яких раніше були симптоми депресії або проблеми з алкоголем.
Крім того, ризик виникнення афганського синдрому підвищується за наявності перенесених психічних травм у минулому, а також якщо проміжок часу між ними менший за п’ять років.
Утім варто пам’ятати, що афганський синдром може проявитись не одразу, а навіть через десятиліття як відповідь на тригер.
Утім варто пам’ятати, що афганський синдром може проявитись не одразу, а навіть через десятиліття як відповідь на тригер.
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook
Найчастіше у військовослужбовців з ПТСР можуть бути:
Існує кілька класичних типів протікання посттравматичного стресового розладу.
У цьому разі людина постійно відчуває сильну напругу, її турбують страшні спогади, безсоння та нічні кошмари.
Пацієнт може скаржитись на надмірну пітливість, нестачу повітря, жар. Попри те, що військовому важко соціально адаптуватись, він може звернутись до фахівців за допомогою.
Цей тип виснажує нервову систему. Тому в пацієнта спостерігається загальна слабкість, відсутність бажання працювати та будь-якого інтересу до життя.
Людина не має безсоння, натомість важко встає з ліжка і весь день перебуває ніби в сонному стані.
У цьому випадку пацієнт постійно злий, а його невдоволення виплескується через агресію до оточення. Людина замикається в собі й не хоче підпускати до себе медиків чи психологів.
Військовий зациклюється на стані свого здоров’я та регулярно звертається до лікарів з різними скаргами. Проте при повному обстеженні жодних патологій не виявляється.
ПТСР може протікати як у гострій формі, яка зазвичай проходить протягом трьох місяців, так і в хронічній — за якої основні симптоми поступово згасають, але виснаження нервової системи продовжується.
Це найпідступніший випадок, адже людина може навіть не усвідомлювати, що саме їй не дає спокійно жити.
Це найпідступніший випадок, адже людина може навіть не усвідомлювати, що саме їй не дає спокійно жити.
Зазвичай одразу після травматичної події психологи проводять дебрифінг — навчання потерпілих адекватно сприймати свої реакції на стрес, не соромитись і не боятись ділитись своїми переживаннями.
Далі надається кризова травматична допомога у вигляді короткочасних щотижневих сесій у груповому та індивідуальному форматах.
Пацієнт має почуватись у безпеці для стабілізації свого стану. Військовим важливо приділяти більшу увагу відновленню контактів з близькими, батьками та друзями, а не замикатись у колі побратимів.
У деяких випадках для лікування ПТСР можуть використовуватись медичні препарати:
Утім їх має виписати психіатр. Самостійно вживати будь-які лікарські препарати може бути небезпечно для здоров’я!
Щоб запобігати розвитку афганського синдрому потрібно:
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