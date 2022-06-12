Афганский синдром у украинских военных: как выявить симптоматику и что с этим делать

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) — это нарушение работы психики человека в ответ на психотравмирующее событие. Его еще называют афганским/вьетнамским/чеченским синдромом — от названия войны, участниками которой стали пациенты.

Раньше мы рассказывали, у кого может возникнуть ПТСР. Но сейчас мы сфокусируемся на военнослужащих как уязвимой к этому расстройству категории населения.

Все ли военные будут иметь ПТСР

Центр общественного здоровья Минздрава Украины сообщает, что симптомы ПТСР развиваются примерно у 12-20% военнослужащих, получивших психологическую травму и не обратившихся за помощью.

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Ведь в общей сложности 60-80% военных нуждаются в психологической помощи, если они пережили острую травму: гибель собратьев, мирного населения и т.д.

Чаще всего развитие ПТСР ассоциируется с бойцами в возрасте 18-24 лет, у которых раньше были симптомы депрессии или проблемы с алкоголем.

Кроме того, риск возникновения афганского синдрома повышается при наличии перенесенных психических травм в прошлом, а также если промежуток времени между ними меньше пяти лет.

Впрочем, следует помнить, что афганский синдром может проявиться не сразу, а даже через десятилетие как ответ на триггер.

Симптомы афганского синдрома

Чаще всего у военнослужащих с ПТСР могут быть:

депрессия;

тревога или острая реакция на стресс;

тревожное расстройство;

чрезмерный контроль безопасности. Например, постоянная проверка дверей, окон, авто с целью

убедиться, что они надежны;

чрезмерное переживание за своих близких;

нарушение памяти (проблемы с формированием последовательности событий);

отстраненность и т.д.

Существует несколько классических типов протекания посттравматического стрессового расстройства.

Тревожный тип

В этом случае человек постоянно испытывает сильное напряжение, его беспокоят страшные воспоминания, бессонница и ночные кошмары.

Пациент может жаловаться на чрезмерную потливость, нехватку воздуха, жар. Несмотря на то, что военному трудно социально адаптироваться, он может обратиться к специалистам за помощью.

Астенический тип

Этот тип истощает нервную систему. Поэтому у пациента наблюдается всеобщая слабость, отсутствие желания работать и любого интереса к жизни.

У человека нет бессонницы, он тяжело встает с постели и весь день находится будто в сонном состоянии.

Дистрофический тип

В этом случае пациент постоянно злой, а его недовольство выплескивается через агрессию на окружение. Человек замыкается в себе и не хочет подпускать к себе медиков или психологов.

Соматоформный тип

Военный зацикливается на состоянии своего здоровья и регулярно обращается к врачам с разными жалобами. Однако при полном обследовании никаких патологий не выявляется.

ПТСР может протекать как в острой форме, обычно проходящей в течение трех месяцев, так и в хронической — при которой основные симптомы постепенно угасают, но истощение нервной системы продолжается.

Это самый коварный случай, ведь человек может даже не отдавать себе отчет, что именно ему не дает спокойно жить.

Лечение афганского синдрома

Обычно сразу после травматического события психологи проводят дебрифинг — обучение потерпевших адекватно воспринимать свои реакции на стресс, не стесняться и не бояться делиться своими переживаниями.

Далее оказывается кризисная травматическая помощь в виде кратковременных еженедельных сессий в групповом и индивидуальном форматах.

Пациент должен чувствовать себя в безопасности для стабилизации своего состояния. Военным важно уделять больше внимания восстановлению контактов с близкими, родителями и друзьями, а не замыкаться в кругу собратьев.

В некоторых случаях для лечения ПТСР могут использоваться медицинские препараты:

Прегабалин.

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИОЗС).

Селективные ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИОЗСН).

Однако их должен выписать психиатр. Самостоятельно принимать какие-либо лекарственные препараты может быть опасно для здоровья!

Профилактика ПТСР

Чтобы предотвратить развитие афганского синдрома, нужно:

обращаться за неотложной профессиональной помощью после острой психологической травмы; овладевать упражнениями для управления стрессом; вести умеренно подвижный образ жизни; выпускать свои эмоции (например, через творчество, плач, крик в горах, избиение подушек и т.п.); вести дневник, в котором описывать все свои дела, эмоции, страхи, воспоминания, планы на будущее.

Во время переживания стресса психика перенапрягается, появляется хроническая усталость, раздражительность и срывы на родных. А успокоиться бывает непросто. Читай 12 техник от психолога для преодоления стресса.

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