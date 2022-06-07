Выпусти пар: 12 техник от психолога, которые помогут тебе успокоиться

Жить в условиях постоянного стресса и напряжения — это так себе развлечение. Так твоя психика перенапрягается, появляется хроническая усталость, раздражительность и срывы на родных. А успокоиться бывает непросто.

Конечно, стресс во время войны оправдан, ведь каждый день тебя и близких может ожидать опасность в виде вражеских ракет, бомб и обстрелов.

Однако нельзя накапливать и консервировать в себе все напряжение. Мы хотим помочь тебе избавиться от этого бремени.

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Психолог и участница проекта нового канала Пара на миллион Катя Гурская рассказала о действенных техниках, которые помогут тебе экологично выпустить пар.

Дыхание

Банально, но очень эффективно. Многие могут сказать, что дышат постоянно, но это не помогает. Но если отбросить шутки в сторону, то надо это делать правильно.

Вот специальная техника дыхания: Четыре секунды.

Для начала делай один вдох в течение четырех секунд, а потом затаи дыхание еще на четыре секунды.

Четыре секунды выдыхай воздух и снова задержи дыхание.

Надо повторить такую ​​практику трижды, делая вдохи и выдохи глубже.

Иногда такая небольшая пауза и замедление снимает тревогу, успокаивает и перезагружает систему, защищая нас от импульсивных действий.

Поэтому, если чувствуешь, что сейчас не сдержишься и на кого-то накричишь, то сначала подыши, а там, смотри, и передумаешь кричать.

Займи чем-нибудь свой ум

Одним словом, нужно переключиться или отвлечься от того, что вызывает стресс.

Постоянные мысли о том, что может произойти, только нагнетают панику и тревогу. В результате мы уже сидим и обнимаемся со стрессом.

Психолог советует свободное время тратить не только на просмотр новостей, но и на фильмы в жанре экшен, боевики и т.д.

Можно также переключиться на рисование, прослушивание музыки, что угодно, что поможет особо не вдумываться и не волноваться.

Ментальная пауза

Очень часто мы не получаем качественный отдых, постоянно потребляя информацию или работая. Это все нагнетает стресс.

Нашей нервной системе, чтобы перезагрузиться и отдохнуть, необходимо полное спокойствие. Мы получаем его во время сна, но днем ​​тоже нужно делать перерывы.

Для этого достаточно выйти на улицу и помедитировать или хотя бы повернуться спиной к рабочему столу и пять минут ничего не делать.

Никаких гаджетов, просмотров ленты в социальных сетях, составления списков того, что делать дальше. Отпусти свой ум, позволь ему наблюдать, отдыхать в течение нескольких минут.

Это не только успокоит, но и улучшит продуктивность, придаст вдохновения и мотивации.

Переключись на другое дело

Мы привыкли, что нам говорят: надо доводить все до конца. Однако это не работает, когда наша нервная система уже полностью истощена, а эмоциональное состояние хрупкое.

Если уже не в состоянии работать интеллектуально, отвлекись на домашние обязанности, банально помой посуду или протри пыль в комнате, полей цветы, приготовь поесть.

Спорт

Также действенно отправиться на прогулку или заняться спортом — все это прекрасно работает как подзарядка.

Известно, что кардиотренировки снижают уровень стресса очень эффективно.

Будет достаточно даже нескольких минут активного движения: бег, прыжки, приседания, отжимания и т.д., чтобы почувствовать, как стресс скажет тебе “до свидания”.

Ты почувствуешь еще и дополнительное удовольствие, ведь не упустил(-а) время, а сделал(-а) что-то полезное для своего тела.

Сон

Универсальное лекарство против стресса, усталости и т.д. Достаточно всего 20 минут сна, чтобы наша эмоциональная система перезагрузилась.

После пробуждения тебе станет гораздо легче, эмоции чуть-чуть осядут и ты сможешь приступить к своим делам без лишнего напряжения.

Природа

Люди — часть природы. Именно она дает нам силу, энергию, разгружает голову и душу.

Поэтому часто, чтобы выпустить стресс, достаточно просто расслабиться на природе, посидеть возле деревьев на траве или у водоема.

Попробуй выбраться в ближайший парк или сквер.

Ты удивишься, насколько тебе станет приятнее в своем теле, изменятся телесные ощущения, эмоциональное состояние улучшится.

Отпусти ситуацию

Звучит просто, а на деле нам кажется это тяжелым и нереальным. Просто стоит осознать, что если мы не можем изменить ситуацию, то это все, что остается.

Какой бы сильной и жгучей ни была боль, ее нужно принять, прожить и отпустить, чтобы не навредить себе.

Обратись за поддержкой

Часто справиться с накопленным стрессом самостоятельно бывает крайне тяжело, либо же мы настолько подавлены, что просто не видим пути разрешения ситуаций.

Да и порой просто хочется выговориться, поделиться болью, тем, что наболело, с человеком, который поймет и поможет.

Таким человеком может стать кто-то близкий. А еще лучше обратиться к психологу, который точно поможет справиться со всем.

Быть сильной и независимой личностью, не позволяющей себе слабость — не очень хорошая идея.

Поэтому поддержка других очень важна и не надо ею пренебрегать. Она не сделает тебя слабым(-ой).

Выпусти свой стресс

Часто уровень нашего стресса становится настолько высоким, что просто подышать или поплакать уже мало. Стресс остается с нами.

Тогда в ход нужно пустить тяжелую артиллерию и дать нашему стрессу полную свободу, таким образом его уничтожив.

Для этого ты можешь покричать, побить подушку или бросить ее в стенку, побить грушу в зале, разбить тарелку и т.д. Главное, чтобы это не вредило тебе или окружающим.

Так ты позволяешь эмоциям лишь на мгновение одержать верх. В этот момент они выходят, а ты будто освобождаешься.

После этой практики будь уверен(-а), что точно не сорвешься на других, ведь бомба уже детонировала.

Самоконтроль

Стресс может подступить неожиданно, в момент, когда ну просто нельзя позволить себе выпустить его.

Нас могут охватывать разные эмоции, однако надо взять их под контроль. Подышать или мысленно спокойно поговорить с собой, объяснить, почему не стоит срываться.

Иметь навык самоконтроля удивительно важно в современном мире. Так можно избежать многих проблем.

Однако если после этого ты испытываешь неприятный дискомфорт в теле, это означает, что эмоция живет внутри и нужно ее выпустить.

Как именно, выбирай по своему усмотрению из техник, перечисленных выше.

Научись с собой говорить

Навык, который выручит тебя не в одной ситуации. Это совсем не сложно. В частности, нужно просто научиться задавать себе правильные вопросы.

Если ты начал(-а) внезапно злиться, спроси, что именно спровоцировало это, какое действие или слово. Так ты лучше узнаешь свои границы.

Старайся идентифицировать, что именно ты чувствуешь, и задавать соответственные вопросы. Это главный секрет того, как лучше понять себя.

Очень часто вместо того, чтобы выпустить стресс, люди его заедают. Особенно во время войны можно незаметно набрать несколько лишних килограммов.

Но самое важное — это принять свое тело, даже если оно немного увеличилось в объемах. Мы собрали советы, как принять свое тело и справиться с перееданиями.