Как принять свое тело, если с начала войны заедаешь стресс — мы подобрали несколько советов для тебя

Война стала невероятным стрессом для всех без исключения. И каждый научился успокаивать себя по-разному: спорт, медитация, заземление, или совсем другие методы — долгим сном или перееданием. Как бороться с последним, мы расскажем в материале.

Для начала, следует понимать, что именно эта “техника” помогла тебе пережить сложные времена — поэтому не злись на себя из-за этих действий. Если у тебя до войны был диагностирован РПП (расстройство пищевого поведения), оно может обостриться. Тогда обратись за помощью к специалисту.

Если до войны отношения с едой у тебя были стабильны, то следует определить причину переедания.

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Избавиться от эмоций или получить их

Все слышали, что потребление некоторых пищевых продуктов стимулирует выработку гормона удовольствия — эндорфина. В трудные моменты хочется забыться и переключить внимание на что-нибудь знакомое.

Попробуй определить, какая эмоция запускает цикл переедания. Часто после употребления запретной, вредной пищи возникает чувство вины. Старайся отслеживать его и прощать себя. И подумай, на что тебе будет приятнее переключить внимание, кроме вредной еды. Попробуй также уменьшить размер тарелки и направь больше усилий на приготовление и хорошее оформление блюда, вместо скорости и количества.

Вернуть себе чувство контроля

В ситуации нестабильности и неопределенности важно иметь нечто привычное и стабильное. Иногда этим островком безопасности может стать еда. Мы можем пытаться контролировать тело, чтобы чувствовать себя в безопасности.

Попробуй выбирать более конструктивные способы вернуть контроль. К примеру, дыхательные упражнения, физическая нагрузка или планы на день.

Наказать себя

Бессилие, невозможность что-то изменить, ощущение того, что ты делаешь недостаточно могут провоцировать чувство вины и ненависти к себе. Также агрессия, направленная на врага и которую ты себе не позволяешь, может проявляться в виде аутоагрессии.

Напоминай себе, что война началась не из-за тебя и ты не отвечаешь за действия оккупантов.

Избежать межличностных проблем

Так же как и до войны, лишний вес может иметь вторичную выгоду. К примеру, ты боишься строить отношения или не хочешь интимной близости с мужем/женой. Тогда несбалансированное питание может быть твоим способом избежать тревоги.

Подумай, как лишний вес помогает тебе. Можно ли удовлетворить эти потребности по-другому?

То, как твои родители реагировали на внешность, тоже влияет на способность принимать себя.

Или критиковали тебя, или сравнивали с другими, обесценили твои попытки выглядеть хорошо? Вспомни убеждения, которые тебе говорили в детстве о твоем теле.

Или критиковали тебя, или сравнивали с другими, обесценили твои попытки выглядеть хорошо? Вспомни убеждения, которые тебе говорили в детстве о твоем теле. Оцени, действительно ли они нужны во взрослой жизни?

Принимать своё тело может быть нелегко. Ощутить свою ценность, вне зависимости от внешности, может быть легче в отношениях. Когда есть кто-нибудь, кто не оценивает вас, а принимает.

Попробуй посмотреть на себя глазами человека, который тебя очень любит. Или представь, что именно ты должен (-а) помочь своей подруге или другу с такой же проблемой: чтобы ты сказал(-а) этому человеку?

Тебе до сих пор может быть тяжело принять новую реальность. В этом тебе поможет метод Помидоро – читай, что это такое и как он поможет.