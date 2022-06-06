Как принять свое тело, если с начала войны заедаешь стресс — мы подобрали несколько советов для тебя

Война стала невероятным стрессом для всех без исключения. И каждый научился успокаивать себя по-разному: спорт, медитация, заземление, или совсем другие методы — долгим сном или перееданием. Как бороться с последним, мы расскажем в материале.
Для начала, следует понимать, что именно эта “техника” помогла тебе пережить сложные времена — поэтому не злись на себя из-за этих действий. Если у тебя до войны был диагностирован РПП (расстройство пищевого поведения), оно может обостриться. Тогда обратись за помощью к специалисту.
Если до войны отношения с едой у тебя были стабильны, то следует определить причину переедания.
Все слышали, что потребление некоторых пищевых продуктов стимулирует выработку гормона удовольствия — эндорфина. В трудные моменты хочется забыться и переключить внимание на что-нибудь знакомое.
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В ситуации нестабильности и неопределенности важно иметь нечто привычное и стабильное. Иногда этим островком безопасности может стать еда. Мы можем пытаться контролировать тело, чтобы чувствовать себя в безопасности.
Бессилие, невозможность что-то изменить, ощущение того, что ты делаешь недостаточно могут провоцировать чувство вины и ненависти к себе. Также агрессия, направленная на врага и которую ты себе не позволяешь, может проявляться в виде аутоагрессии.
Так же как и до войны, лишний вес может иметь вторичную выгоду. К примеру, ты боишься строить отношения или не хочешь интимной близости с мужем/женой. Тогда несбалансированное питание может быть твоим способом избежать тревоги.
Принимать своё тело может быть нелегко. Ощутить свою ценность, вне зависимости от внешности, может быть легче в отношениях. Когда есть кто-нибудь, кто не оценивает вас, а принимает.
Попробуй посмотреть на себя глазами человека, который тебя очень любит. Или представь, что именно ты должен (-а) помочь своей подруге или другу с такой же проблемой: чтобы ты сказал(-а) этому человеку?
Тебе до сих пор может быть тяжело принять новую реальность. В этом тебе поможет метод Помидоро – читай, что это такое и как он поможет.