Як прийняти своє тіло, якщо з початку війни заїдаєш стрес — ми підібрали кілька порад для тебе

Війна стала неймовірним стресом для усіх без винятку. І кожен навчився заспокоювати себе по-різному: спорт, медитація, заземлення, або ж зовсім інші методи — довгим сном чи переїданням. Як боротися з останнім ми розповімо у матеріалі.

Для початку, варто розуміти що саме ця “техніка” допомогла тобі пережити складні часи — тож не злись на себе через ці дії. Якщо у тебе до війни був діагностований РХП (розлад харчової поведінки), він може загостритися. Тоді звернись по допомогу до спеціаліста.

Якщо до війни відносини з їжею у тебе були стабільні, то варто визначити причину переїдання.

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Позбавитися від емоцій або отримати їх

Усі чули, що споживання деяких харчових продуктів стимулює вироблення гормону задоволення — ендорфіну. У тяжкі моменти хочеться забутися та перемкнути увагу на щось знайоме.

Спробуй визначити, яка саме емоція запускає цикл переїдання. Часто після вживання забороненої, шкідливої їжі виникає почуття провини. Намагайся відстежувати його та пробачати себе. І подумай, на що тобі буде приємніше переключити увагу, окрім шкідливої їжі. Спробуй також зменшити розмір тарілки й направ більше зусиль на приготування і гарне оформлення страви, замість швидкості й кількості.

Повернути собі почуття контролю

У ситуації нестабільності та невизначеності важливо мати щось звичне та стабільне. Іноді цим острівцем безпеки може стати приготування чи вживання їжі. Ми можемо намагатися контролювати тіло, щоб відчувати себе в безпеці.

Спробуй обирати більш конструктивні способи повернути контроль. Наприклад, дихальні вправи, фізичне навантаження або плани на день.

Покарати себе

Безсилля, неможливість щось змінити, відчуття того, що ти робиш недостатньо, можуть провокувати почуття провини та ненависті до себе. Також агресія, яка направлена на ворога і яку ти собі не дозволяєш, може проявлятися у вигляді аутоагресії.

Нагадуй собі про те, що війна почалася не через тебе та ти не відповідаєш за дії окупантів.

Уникнути міжособистісних проблем

Так само як і до війни, зайва вага може мати вторинну вигоду. Наприклад, ти боїшся будувати стосунки або не хочеш інтимної близькості з чоловіком/дружиною. Тоді незбалансоване харчування може бути твоїм способом уникнути тривоги.

Подумай, як зайва вага допомагає тобі. Чи можна задовольнити ці потреби по-іншому?

Те, як твої батьки реагували на зовнішність, також впливає на здатність приймати себе.

Чи критикували тебе, чи порівнювали з іншими, знецінювали твої спроби мати гарний вигляд? Згадай переконання, які тобі говорили в дитинстві про твоє тіло. Оціни, чи дійсно вони потрібні в дорослому житті?

Приймати своє тіло може бути нелегко. Відчути свою цінність, незалежно від зовнішності, може бути легше у стосунках. Коли є хтось, хто не оцінює тебе, а приймає.

Тож спробуй подивитися на себе очима людини, яка тебе дуже любить. Або уяви, що саме ти маєш допомогти своїй подрузі чи другу із такою ж проблемою: щоб ти сказав(-ла) цій людині?

Тобі досі може бути важко прийняти нову реальність. У цьому тобі допоможе метод Помідоро — читай, що це таке та як він допоможе.