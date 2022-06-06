Як прийняти своє тіло, якщо з початку війни заїдаєш стрес — ми підібрали кілька порад для тебе

Війна стала неймовірним стресом для усіх без винятку. І кожен навчився заспокоювати себе по-різному: спорт, медитація, заземлення, або ж зовсім інші методи — довгим сном чи переїданням. Як боротися з останнім ми розповімо у матеріалі.
Для початку, варто розуміти що саме ця “техніка” допомогла тобі пережити складні часи — тож не злись на себе через ці дії. Якщо у тебе до війни був діагностований РХП (розлад харчової поведінки), він може загостритися. Тоді звернись по допомогу до спеціаліста.
Якщо до війни відносини з їжею у тебе були стабільні, то варто визначити причину переїдання.
Усі чули, що споживання деяких харчових продуктів стимулює вироблення гормону задоволення — ендорфіну. У тяжкі моменти хочеться забутися та перемкнути увагу на щось знайоме.
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У ситуації нестабільності та невизначеності важливо мати щось звичне та стабільне. Іноді цим острівцем безпеки може стати приготування чи вживання їжі. Ми можемо намагатися контролювати тіло, щоб відчувати себе в безпеці.
Безсилля, неможливість щось змінити, відчуття того, що ти робиш недостатньо, можуть провокувати почуття провини та ненависті до себе. Також агресія, яка направлена на ворога і яку ти собі не дозволяєш, може проявлятися у вигляді аутоагресії.
Так само як і до війни, зайва вага може мати вторинну вигоду. Наприклад, ти боїшся будувати стосунки або не хочеш інтимної близькості з чоловіком/дружиною. Тоді незбалансоване харчування може бути твоїм способом уникнути тривоги.
Приймати своє тіло може бути нелегко. Відчути свою цінність, незалежно від зовнішності, може бути легше у стосунках. Коли є хтось, хто не оцінює тебе, а приймає.
Тож спробуй подивитися на себе очима людини, яка тебе дуже любить. Або уяви, що саме ти маєш допомогти своїй подрузі чи другу із такою ж проблемою: щоб ти сказав(-ла) цій людині?
Тобі досі може бути важко прийняти нову реальність. У цьому тобі допоможе метод Помідоро — читай, що це таке та як він допоможе.