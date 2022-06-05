Психологія

Панікуєш при знайомстві чи виступі? Розкажемо, що таке соціальна фобія та як її побороти

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Червня 2022, 13:00
Що таке соціальна фобія та як її побороти
Фото: Pexels

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