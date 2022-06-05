Панікуєш при знайомстві чи виступі? Розкажемо, що таке соціальна фобія та як її побороти

Напевно, усі люди хвилюються перед важливими виступами чи зустріччю з партнерами, колегами тощо, і це — нормально. Проте, коли людина постійно хвилюється й панікує при найменшій взаємодії з іншими, тоді це — соціальна фобія.
Про неї розповів психотерапевт, невролог та нарколог Євген Скрипник. Експерт зазначив, що цю хворобу не варто плутати зі звичайною сором’язливістю.
Людину, яка страждає від соціальної фобії, лякає будь-яка взаємодія із суспільством. Такі ситуації викликають у неї справжню паніку:
Також особа, яка має соціальну фобію, панічно боїться безглуздо виглядати, обмовитися, спіткнутися, втратити хід думки, забути слова, запнутись, почервоніти, спітніти.
— Людина хвилюється, що оточення помітить будь-яку її незручність і насміхатиметься з неї. Від цього тривога лише посилюється, тож може виникнути стан, схожий на панічну атаку, — зауважує експерт.
Насамперед треба змістити фокус уваги на інших людей. Коли людина страждає від соціальної фобії, вона зациклена на собі й все менше уваги приділяє іншим. Тому під час будь-якого заходу треба спробувати спостерігати за людьми навколо.
Звертати увагу на деталі зовнішності людей навколо: колір очей, сорочки, прикраси тощо.
Звертати увагу на деталі зовнішності людей навколо: колір очей, сорочки, прикраси тощо.
Зауваж, скільки людей тобі посміхнеться, їх може бути чимало!
Обов’язково вслухайся в зміст розмови, а не будь у своїх панічних думках, підтримуй розмову.
Обов’язково вслухайся в зміст розмови, а не будь у своїх панічних думках, підтримуй розмову.
Не використовуй поведінку “уникнення” — це ті заходи, що людина робить для того, щоб контролювати свою поведінку. А саме: уникає зорового контакту, тихо розмовляє, боїться когось перебити, приймає заспокійливі тощо.
І треба зрозуміти, що хвилювання — це нормально. Варто дозволити собі тривожитися.
— Тривога — це нормальна реакція організму, це не соромно! Не потрібно чекати засудження за прояви тривоги. Не ховай свою тривогу! Це норма! — каже психотерапевт.
Проте інколи, під час дуже важливих подій в нашому житті, хвилювання може брати гору над нами. Тож раніше ми розповідали про тілесну практику, яка допоможе швидко заспокоїтися.