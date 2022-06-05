Панікуєш при знайомстві чи виступі? Розкажемо, що таке соціальна фобія та як її побороти

Напевно, усі люди хвилюються перед важливими виступами чи зустріччю з партнерами, колегами тощо, і це — нормально. Проте, коли людина постійно хвилюється й панікує при найменшій взаємодії з іншими, тоді це — соціальна фобія.

Про неї розповів психотерапевт, невролог та нарколог Євген Скрипник. Експерт зазначив, що цю хворобу не варто плутати зі звичайною сором’язливістю.

Ознаки соціальної фобії

Людину, яка страждає від соціальної фобії, лякає будь-яка взаємодія із суспільством. Такі ситуації викликають у неї справжню паніку:

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публічний виступ;

знайомство з дівчиною/хлопцем;

спілкування з незнайомцями, відвідування вечірок, святкувань;

співбесіди, конференції, презентації телефонні дзвінки;

необхідність щось дізнатися, запитати у незнайомих людей, також відповісти комусь на якесь питання;

відвідування громадських туалетів та роздягалень;

спілкування з людьми, наділеними владою;

споживання їжі в присутності інших людей.

Також особа, яка має соціальну фобію, панічно боїться безглуздо виглядати, обмовитися, спіткнутися, втратити хід думки, забути слова, запнутись, почервоніти, спітніти.

— Людина хвилюється, що оточення помітить будь-яку її незручність і насміхатиметься з неї. Від цього тривога лише посилюється, тож може виникнути стан, схожий на панічну атаку, — зауважує експерт.

Як подолати соціальну фобію

Насамперед треба змістити фокус уваги на інших людей. Коли людина страждає від соціальної фобії, вона зациклена на собі й все менше уваги приділяє іншим. Тому під час будь-якого заходу треба спробувати спостерігати за людьми навколо.

Звертати увагу на деталі зовнішності людей навколо: колір очей, сорочки, прикраси тощо.

Зауваж, скільки людей тобі посміхнеться, їх може бути чимало!

Обов’язково вслухайся в зміст розмови, а не будь у своїх панічних думках, підтримуй розмову.

Не використовуй поведінку “уникнення” — це ті заходи, що людина робить для того, щоб контролювати свою поведінку. А саме: уникає зорового контакту, тихо розмовляє, боїться когось перебити, приймає заспокійливі тощо.

І треба зрозуміти, що хвилювання — це нормально. Варто дозволити собі тривожитися.

— Тривога — це нормальна реакція організму, це не соромно! Не потрібно чекати засудження за прояви тривоги. Не ховай свою тривогу! Це норма! — каже психотерапевт.

Проте інколи, під час дуже важливих подій в нашому житті, хвилювання може брати гору над нами. Тож раніше ми розповідали про тілесну практику, яка допоможе швидко заспокоїтися.