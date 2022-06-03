Психология

Как принять новую реальность после 100 дней войны — поможет метод Помидоро

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 июня 2022, 21:00
Як повернути контроль над життям: метод Помідоро
Фото: Unsplash

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