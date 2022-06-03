Как принять новую реальность после 100 дней войны — поможет метод Помидоро

Украина уже 100 дней оказывает героическое сопротивление, наши бойцы и обычные граждане вдохновляют своим мужеством миллионы людей по всему миру. Несмотря на это, многие украинцы пережили и до сих пор переживают эмоциональный шок. Некоторым людям сложно вернуться к привычной жизнь даже в безопасном месте.

Даже в спокойных местах те, кто пострадал, ожидают опасности, а ожидание опасности пугает больше, чем сама опасность. Это нормально, любое состояние сейчас является нормой в сложившихся обстоятельствах.

Как вернуться к привычной жизни

Но нужно продолжать жить дальше, чтобы вернуться к своему привычному режиму, следует выполнять несколько советов. Самым главным из них является планирование своего дня/недели. Это дисциплина, таким способом можно вернуть тот контроль над своей жизнью, который большинство потеряли.

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Что такое метод Помидоро

Одним из эффективных способов управления своим временем является метод Помидоро. Его разработал Франческо Чиролли в 80-е годы. Все, что нужно — таймер.

Основной смысл состоит в том, чтобы разбить определенную задачу на промежутки времени по 25 минут.

Метод Помидоро поэтапно:

сформулируй задачу, которую нужно выполнить;

установи таймер на 25 минут;

работай, пока таймер не прозвенит (запиши это пометкой “x”);

сделай короткий перерыв (от 3 до 5 минут);

каждые четыре таймера делай длинный перерыв (15-30 минут).

Для того чтобы этот метод был эффективным, следует не отвлекаться во время выполнения задания и не разрываться между двумя сразу. Самое сложное задание следует делать первым.

Многие украинцы сейчас чувствуют вину. Они обвиняют себя в том, что были в безопасной зоне или не смогли предотвратить трагическое событие, но этого нельзя делать. Ранее мы рассказывали, что такое самообвинение и как его побороть.