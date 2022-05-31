Как побороть самообвинение: четыре эффективных совета

Человек способен съесть себя изнутри. Особенно часто это случается, когда человек пережил сильное потрясение. Он обвиняет себя в травме, которая с ним произошла, например в сексуальном насилии. Или может винить себя в смерти родного человека, которого не смог спасти.

Однако некоторые вещи от нас не зависят, поэтому нужно перестать винить себя.

Что такое самообвинение

Многие пострадавшие или выжившие после трагических событий начинают чувствовать вину за то, что случилось или начинают стесняться своих чувств.

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Иногда человеку трудно справиться со своими эмоциями. Такие чувства — это действительно распространенная реакция, но это не значит, что ты один(а).

Во время самообвинения человек обычно думает:

“Я сам(а) на это напросился(-лась)”.

“Так мне и надо”.

“Если бы я сделал(а) что-то по-другому, этого бы не произошло”.

Но помни, что эти чувства могут мешать говорить о случившемся и получить поддержку, в которой ты нуждаешься.

Ты должен(-а) четко понять, что в случившемся нет твоей вины.

Единственный человек, который виновен в том, что произошло — это преступник.

Если произошло трагическое событие, то ты действовал(а) инстинктивно, никаких других логических решений ты принять не мог(могла) — так устроен наш мозг.

Как распознать самообвинение

Чтобы побороть самообвинение, нужно сперва его распознать.

Обрати внимание на мысли, которые звучат примерно так:

“Я должен(-а) был(-а)…”

Я не должен(а) был(а)…”

“Если бы я… этого бы не произошло”.

“Я заслужил(-а) это”.

“Я напросился(-лась) на это”.

“Я позволил(-а) этому произойти”.

Такие мысли обладают определенной закономерностью — человек часто повторяет одно и то же. Или начинают возникать при определенных условиях, например, когда что-то напоминает о пережитой травме.

Как побороть самообвинение

Думай о себе, как о друге

Подумай о себе: “Если бы кто-нибудь из друзей рассказал(-а) мне эту историю, я бы обвинил(а) его/ее? Считал(-а) бы я, что они должны были поступить иначе?”.

Зачастую мы можем относиться лучше к своим друзьям, чем к себе. Попробуй сказать себе то, что бы ты сказал(-а) другу в подобной ситуации. Ты даже можешь записать это в сообщении или в дневнике.

Подумай, что сказал бы тебе хороший друг

Подумай о ком-то, кому ты доверяешь и с кем всегда можешь поговорить. Что они сказали бы? Если ты готов(а), можешь позвонить и договориться о встрече, на которой обсудить свои чувства.

Сравни доказательства

Напиши список аргументов, подтверждающих твое мнение о самообвинении, а затем напиши список аргументов против этого мнения. Сравни два списка и посмотри, вызывают ли они у тебя разные чувства.

Скажи себе: “Ты ошибаешься!”

Каждый раз, когда у тебя появляется мысль обвинить себя, скажи ей: “Ты ошибаешься!”. Это также поможет придумать доказательство против этого мнения.

Можно даже встать напротив зеркала и сказать это себе в отражение. Сперва может быть сложно, но если практиковать это каждый день, то вскоре станет легче.

Но самый эффективный способ побороть стыд или самообвинение — поговорить с кем-то, кто тебя поддержит: не осудит, выслушает и поверит тебе.

Общение с кем-то действительно помогает — ты можешь связаться с психологами горячих линий помощи, которые работают круглосуточно. К примеру на сайте tellme.com.ua. Консультации проходят анонимно в режиме онлайн.

Кроме того, ранее мы рассказывали о бесплатной психологической помощи для украинцев и где ее можно получить.