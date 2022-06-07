Випусти пар: 12 технік від психолога, які допоможуть тобі заспокоїтися

Жити в умовах постійного стресу й напруги — це така собі розвага. Так твоя психіка перенапружується, з’являється хронічна втома, дратівливість та зриви на рідних. А заспокоїтись буває непросто.

Звісно, що стрес під час війни цілком виправданий, адже щодня на тебе та близьких може чекати небезпека у вигляді ворожих ракет, бомб та обстрілів.

Однак не можна накопичувати й консервувати в собі усе напруження. Ми хочемо допомогти тобі позбутися цього тягаря.

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Психологиня та учасниця проекту Нового каналу Пара на мільйон Катя Гурська розповіла про дієві техніки, які допоможуть тобі екологічно випустити пар.

Дихання

Банально, проте дуже ефективно. Більшість може сказати, що дихає постійно, але це не допомагає. Та якщо відкинути жарти, то треба це робити правильно.

Ось спеціальна техніка дихання: Чотири секунди.

Почни з того, що роби один вдих протягом чотирьох секунд, а потім затамуй подих ще на чотири секунди.

Чотири секунди видихай повітря і знову затримай дихання.

Треба повторити таку практику тричі, роблячи вдихи та видихи глибшими.

Іноді така невелика пауза й сповільнення забирає тривогу, заспокоює й перезавантажує систему, береже нас від імпульсивних дій.

Тому, якщо відчуваєш, що зараз не втримаєшся й на когось нагримаєш, то спершу подихай, а там, дивись, і не захочеш кричати.

Займи чимось свій розум

Одним словом, треба переключитися або відволіктися від того, що викликає стрес.

Постійні думки про те, що може статися, лише нагнітають паніку й тривогу. Як наслідок, ми вже сидимо й обіймаємося зі стресом.

Психологиня радить витрачати вільний час не на лише на перегляд новин, а й на фільми у жанрі екшн, бойовики тощо.

Можна також переключитися на малювання, прослуховування музики, на будь-що, щоб особливо не поринати в думки й не хвилюватися.

Ментальна пауза

Дуже часто ми не отримуємо якісного відпочинку, постійно споживаючи інформацію чи працюючи. Це все викликає стрес.

Нашій нервовій системі, щоб перезавантажитися та відпочити, потрібен повний спокій. Ми отримуємо його під час сну, але вдень теж необхідно робити перерви.

Для цього досить вийти на вулицю й помедитувати або хоча б повернутися спиною до робочого столу і п’ять хвилин нічого не робити.

Жодних гаджетів, переглядів стрічки в соціальних мережах, складання списків того, що зробити далі. Дозволь своєму розуму блукати, спостерігати, відпочивати впродовж кількох хвилин.

Це не тільки заспокоїть, а ще й додасть тобі продуктивності, натхнення та мотивації.

Переключися на іншу справу

Ми звикли, що нам кажуть: треба доводити все до кінця. Однак це не працює, коли наша нервова система вже повністю виснажена, а емоційний стан крихкий.

Якщо вже не в змозі працювати інтелектуально, відволічися на хатні обов’язки, банально помий посуд чи протри пил в кімнаті, полий квіти, приготуй їсти.

Спорт

Також дієво піти на прогулянку або на заняття спортом — все це прекрасно працює як підзарядка.

Відомо, що кардіотренування знижують рівень стресу дуже ефективно.

Буде достатньо навіть кількох хвилин активного руху: біг, стрибки, присідання, віджимання тощо, щоб відчути, як стрес скаже тобі “бувай”.

Ти відчуєш ще й додаткове задоволення, адже не змарнував(-ла) час, а зробив(-ла) щось корисне для свого тіла.

Сон

Універсальні ліки проти стресу, втоми тощо. Достатньо лише 20 хвилин сну, щоб наша емоційна система перезавантажилася.

Після пробудження тобі стане набагато краще, емоції трохи осядуть і ти зможеш приступити до своїх справ без зайвої напруги.

Природа

Люди — частина природи. Саме вона дає нам силу, енергію, розвантажує голову й душу.

Тому часто, щоб випустити стрес, достатньо просто розслабитися на природі, посидіти біля дерев на траві або ж біля водойми.

Спробуй вибратися до найближчого парку чи скверу.

Ти здивуєшся, наскільки тобі стане приємніше у своєму тілі, зміняться тілесні відчуття, емоційний стан поліпшиться.

Відпусти ситуацію

Звучить просто, а на ділі нам видається це надважким та нереальним. Просто варто усвідомити, що якщо ми не можемо змінити ситуацію, то це все, що нам лишається.

Хай яким сильним і пекучим буде біль, його треба прийняти, прожити й відпустити, щоб не нашкодити собі.

Звернися за підтримкою

Часто впоратися з накопиченим стресом самотужки буває вкрай важко, або ми настільки пригнічені, що просто не бачимо шляхи вирішення ситуацій.

Та й часом хочеться виговоритися, поділитися болем, тим, що набридло й наболіло, з людиною, яка підтримає, зрозуміє й допоможе.

Такою людиною може стати хтось близький. А ще ліпше звернутися до психолога, який точно допоможе впоратися з усім.

Бути сильною й незалежною особистістю, що не дозволяє собі слабкість — не надто хороша ідея. Адже не завжди ми здатні тверезо оцінити ситуацію. Можна не помітити важливої деталі й вчинити нерозважливо.

Тож підтримка інших дуже важлива й не треба нею нехтувати, вона не зробить себе слабким(-ою).

Випусти свій стрес

Часто рівень нашого стресу стає настільки високим, що просто подихати чи поплакати вже замало. Стрес лишається з нами.

Тоді в хід треба пустити важку артилерію й дати стресу повну свободу, у такий спосіб його знищивши.

Для цього ти можеш покричати, побити подушку або кинути її у стінку, побити грушу в залі, розбити тарілку тощо. Головне, щоб це не шкодило тобі або людям навколо.

Так ти дозволяєш емоціям лише на якусь мить узяти гору. Вони виходять назовні, а ти звільняєшся від них.

Після цієї практики ти точно не зірвешся на інших, адже бомба вже детонувала.

Самоконтроль

Стрес може підступити неочікувано, у момент, коли ну просто не можна собі дозволити випустити його.

Нас можуть охоплювати різні емоції, однак треба взяти їх під контроль. Подихати або подумки заспокійливо поговорити з собою, пояснити, чому не варто зриватися.

Мати навичку самоконтролю напрочуд важливо в сучасному світі. Так можна уникнути багатьох проблем.

Якщо ж після цього ти відчуваєш неприємний дискомфорт у тілі, то це означає, що емоція живе всередині тебе й треба її випустити.

Як саме — обирай на свій розсуд із технік, перечислених вище.

Навчися з собою говорити

Навичка, яка врятує тебе у багатьох ситуаціях. Це зовсім не важко. Зокрема, треба просто навчитися ставити собі правильні запитання.

Якщо ти почав(-ла) раптово злитися, запитай, що саме спровокувало це, яка дія чи слово. Так ти більше дізнаєшся про свої кордони.

Намагайся ідентифікувати, що саме ти відчуваєш, і ставити відповідне питання. Це головний секрет того, як краще зрозуміти себе.

Дуже часто замість того, щоб випустити стрес, люди його заїдають. Особливо під час війни можна непомітно набрати кілька зайвих кілограмів.

Та найважливіше — це прийняти своє тіло, навіть якщо воно трохи збільшилося в об’ємах. Ми зібрали поради, як прийняти своє тіло й впоратися з переїданнями.