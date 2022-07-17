Заціпеніння, злість, ненависть. Психолог про те, як ракетні удари впливають на українців

Нещодавній обстріл Вінниці шокував своєю цинічністю та жорстокістю весь світ. Мета росіян очевидна — залякати українців та змусити скласти зброю.

Військовий психолог Андрій Козінчук розповів в ефірі телемарафону, які стадії ми проходимо після страшних ракетних ударів, а також пояснив, чому спроба загнати українців у глухий кут не спрацювала.

Як ми реагуємо на трагедії

Козінчук розповідає, що Росія сама живе в страху, тому хоче й українців загнати у почуття паніки та упокорення, адже в цьому стані легше управляти людьми.

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Та в нас усе інакше. В українців після ракетних ударів по мирних містах спочатку виникає заціпеніння, а потім злість та ненависть, тому що наші люди розуміють на власному досвіді, що складати зброю неефективно. Українці прагнуть боротися проти ворога.

Трагедія у Вінниці викликала заціпеніння, тому що ця атака була настільки неочікуваною та нелогічною, що українці не можуть знайти пояснення цій страшній події.

Багато людей зі Сходу та Півдня евакуювалось саме до Вінниці, як до порівняно безпечного міста. А тепер приходить розуміння того, що навіть у Вінниці посеред дня в самому центрі гинуть десятки людей, зокрема маленькі дітки.

Як змусити себе піклуватись про безпеку

Під час війни українцям по всій Україні треба виробити звичку дбати про свою безпеку. Наприклад, продумати укриття біля свого дому, роботи та улюбленого ресторану чи місця відпочинку.

Для того, аби зробити це алгоритмічно, це треба робити постійно, кожного разу й розуміти, що це не якась там незручність, а просто частина нашого життя. Любіть підвали, любіть свою безпеку!

Адже коли ти все робиш правильно, то в тебе немає ні фантомних звуків, ні панічних атак. Навіть тривожність знижується. Твоя психіка любить, коли ти збільшуєш рівень своєї безпеки, — запевняє психолог.

А проведення часу в укриттях можна розглядати, як унікальну нагоду зайнятись тим, на що у звичайному житті ніколи не вистачає часу: читання книг, перегляд серіалів, гру в улюблені ігри тощо.

Прагнеш дбати про своє здоров’я і добробут — зазирни до розділу Твоя безпека на сайті Вікон.

А ще дивись повне відео з військовим психологом Андрієм Козінчуком.

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