Психологія

Заціпеніння, злість, ненависть. Психолог про те, як ракетні удари впливають на українців

Олена Яковлєва, редакторка сайту 17 Липня 2022, 19:00
Як ракетні удари впливають на психіку українців
Фото: ДСНС/Facebook

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