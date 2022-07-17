Психология

Оцепенение, злость, ненависть. Психолог о том, как ракетные удары влияют на украинцев

Елена Яковлева, редактор сайта 17 июля 2022, 19:00
Як ракетні удари впливають на психіку українців
Фото: ГСЧС/Facebook

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