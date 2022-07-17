Оцепенение, злость, ненависть. Психолог о том, как ракетные удары влияют на украинцев

Недавние обстрелы Винницы шокировали своей циничностью и жестокостью весь мир. Цель россиян очевидна — запугать украинцев и заставить сложить оружие.

Военный психолог Андрей Козинчук рассказал в эфире телемарафона, какие стадии мы проходим после страшных ракетных ударов, а также объяснил, почему попытка загнать украинцев в угол не сработала.

Как мы реагируем на трагедию

Козинчук рассказывает, что Россия давно живет в страхе, поэтому хочет и украинцев загнать в чувство паники и смирения. Ведь в этом состоянии легче управлять людьми.

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Но у нас все по-другому. У украинцев после ракетных ударов по мирным городам сначала возникает оцепенение, а затем злоба и ненависть. Потому что наши люди понимают на собственном опыте, что сдаваться не эффективно, нужно бороться против врага.

Трагедия в Виннице вызвала оцепенение, потому что эта атака была настолько неожиданной и нелогичной, что украинцы не могут найти объяснения этому страшному событию.

Многие люди с Востока и Юга Украины эвакуировались именно в Винницу, как сравнительно безопасный город. А теперь приходит понимание того, что даже там посреди дня в самом центре гибнут десятки людей, в том числе маленькие детки.

Как заставить себя заботиться о безопасности

Во время войны украинцам по всей Украине нужно выработать привычку заботиться о своей безопасности. К примеру, продумать укрытие возле своего дома, работы и любимого ресторана или места отдыха.

Для того, чтобы сделать это алгоритмически, это нужно делать постоянно, каждый раз и понимать, что это не какое-то неудобство, а просто часть нашей жизни. Любите подвалы, любите свою безопасность!

Ведь когда ты все делаешь правильно, у тебя нет ни фантомных звуков, ни панических атак. Даже тревожность снижается. Твоя психика любит, когда ты повышаешь уровень своей безопасности, — уверяет психолог.

А времяпрепровождение в укрытиях можно рассматривать, как уникальную возможность заняться тем, на что в обычной жизни никогда не хватает времени: чтение книг, просмотр сериалов, игру в любимые игры и т.д.

Хочешь заботиться о своем здоровье и благополучии — загляни в раздел Твоя безопасность на сайте Вікна-новини.

А еще смотри полное видео с военным психологом Андреем Козинчуком.

Многие украинцы испытывают чувство неопределенности. Кандидат психологических наук и психотерапевт Наталья Портницкая рассказала, как справиться с растерянностью во время войны.

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