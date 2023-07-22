Приграничье называют восстановлением. Какое моральное состояние у военных и что им проживать тяжелее всего

Принять собственный страх, помочь себе, если погиб собрат, справиться с неконтролируемой агрессией — всему этому учат армейцев. Потому что после полутора лет на фронте, по выводам военных медиков, каждый боец в армии имеет ментальные проблемы, даже если не каждый это осознает.

Психика просто не может справиться с ежедневными обстрелами, смертями, сверхчеловеческими нагрузками. После горячей точки фронта приграничье военные называют разгрузкой. Читай подробнее.

Называют это восстановлением: как военные возобновляются после Клещиевки

Приграничье с Россией, Харьковская область, боец 113 бригады ТрО показывает, как они укрепились. Александр пошел в военкомат утром 25 февраля, не приняли. Через несколько дней он напросился в ТрО.

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В психологическом плане самым трудным Александр называет гибель собратьев.

Недавно погиб мальчик, 20 лет было. Для меня это было тяжелее всего. За все время войны, — рассказывает военный Александр.

На вопрос, как разгружают психику, военные говорят, что у них нет выбора, нужно держаться. Это место на границе ежедневно подвергается обстрелам россиян. Стертые целые села, есть потери. Для этого батальона — это восстановление, после того, что они прошли.

Нельзя сказать, что место очень тихое, потому что постоянные обстрелы, но не такие мощные, как в Курдюмовке и Клещиевке, — говорит военный Владимир.

А еще морально давит разлука с детьми, семьями и затяжной характер войны. Уже полтора года активных боевых действий, а впереди — неизвестно сколько. Психологический тренинг для бойцов проводит заместитель командира батальона, он психолог по образованию.

Разбивает защитников на пары и дает задания. Андрей Новиков был спецназовцем. Был пять лет на Донбассе, в 2021 году ушел на пенсию, но в прошлом вернулся в строй.

У него три ранения, последнее под Бахмутом. Самым трудным психологическим моментом называет танковый обстрел. Пять часов по позициям отрабатывал танк, он был тяжелораненым, вынести собратьев из-под обстрела было невозможно.

Андрей рассказывает военным, как овладеть эмоциями и реагировать на всплески адреналина. Говорят, разгрузиться эмоционально помогают действия — копание окопов и другое. Бойцы учат принимать собственные страхи.

Со страхом надо жить, его не нужно бояться. Нужно понять, что он с нами постоянно, использовать в своих целях, делать триггером, запускающим реакции спасения, — говорит Андрей Новиков.

Раньше мы рассказывали про афганский синдром у украинских военных.

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