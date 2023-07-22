Украина

Приграничье называют восстановлением. Какое моральное состояние у военных и что им проживать тяжелее всего

Мария Малевская, региональный журналист программы Викна-Новости 22 июля 2023, 20:00

Больше видео
0:06:09
Вакансія помічники ветеранів: що це за проект
Помощники ветеранов — вакансия открыта: что предполагает проект и как подать заявку
0:05:21
Зернова угода: які є варіанти безпечного експорту зерна
Безопасность экспорта зерна под вопросом: что ждет зерновое соглашение и кто из стран может давить на Россию
0:06:04
Ситуація на найгарячіших напрямках фронту — репортаж
Тяжелые бои за Клещиевку продолжаются. Бойцы Горловского направления и пленные россияне о ситуации на фронте
0:03:28
єВідновлення
4 млрд гривен на ремонты для украинцев: как получить помощь по программе єВідновлення
Смотреть больше

Последние видео
0:04:12
Називають це відновленням: як військові розвантажуються після Кліщіївки

Приграничье называют восстановлением. Какое моральное состояние у военных и что им проживать тяжелее всего
0:03:11
Центр психологічної допомоги Евкілібріум
Во время войны поддержка нужна всем! В Одессе открылся центр бесплатной психологической помощи Эквилибриум
0:04:30
Вижив після збиття літака та йшов мінним полем: історія Сергія Вербицького
Дошел по минному полю после сбития самолета. Невероятная история спасения штурмана-бомбардировщика
0:03:57
Арт-терапія для військових
Кисти и краски дарят силу и веру в себя: арт-терапия в Тернополе для военных
0:06:08
Міни на півдні лежать у декілька шарів: аналогів у світі ще не було
Оккупанты используют остатки от Второй мировой. Юг Украины заминирован в несколько слоев
0:07:59
Голова МІ6 про блокування поставок зброї Росії штучним інтелектом
Мы не ожидали такой помощи. Глава британской разведки о действиях искусственного интеллекта и вербовке россиян
0:06:09
Вакансія помічники ветеранів: що це за проект
Помощники ветеранов — вакансия открыта: что предполагает проект и как подать заявку
0:05:21
Зернова угода: які є варіанти безпечного експорту зерна
Безопасность экспорта зерна под вопросом: что ждет зерновое соглашение и кто из стран может давить на Россию
0:06:04
Ситуація на найгарячіших напрямках фронту — репортаж
Тяжелые бои за Клещиевку продолжаются. Бойцы Горловского направления и пленные россияне о ситуации на фронте
0:04:58
які професії матимуть попит після закінчення війни
Врачи, архитекторы, сантехники, и это не весь перечень! Какие профессии будут пользоваться спросом после окончания войны
Больше видео
Центр психологічної допомоги Евкілібріум
Читать дальше
Во время войны поддержка нужна всем! В Одессе открылся центр бесплатной психологической помощи Эквилибриум

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь