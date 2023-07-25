Поселок Нью-Йорк уничтожают фугасными бомбами. Донецкая область в огне — ситуация на фронте

Ситуация на передовой очень напряженная, на некоторых участках враг наступает, горячо на Бахмутском, Купянском, Лиманском направлениях, россияне пытаются захватить Марьинку и Авдеевку.

Оккупанты продолжают убивать гражданских, ежедневно обстреливая прифронтовые города и сёла.

Читай в нашем материале, как россияне сбрасывают фугасные бомбы на людей и какая ситуация на фронте.

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Россияне сбрасывают фугасные бомбы на людей: ситуация в Донецкой области

Поселок Нью-Йорк в Донецкой области страдает от обстрелов. Несколько дней назад россияне сбросили на него четыре фугасные авиационные бомбы весом по 250 кг каждая. Тогда погибли четыре человека — все местные, трое получили ранения.

От дома осталась куча кирпичей. Там жили супруги, которые погибли на месте. Соседям повезло, когда произошел удар, их не было дома. Их дом тоже уничтожен, люди в отчаянии, потому отказываются комментировать ситуацию.

Чуть дальше по улице еще воронки — раньше там стояли дома. Места прилетов горят уже который день. Рядом живет женщина, которой 81 год, она чудом уцелела, ее увезли. Дочь, живущая неподалеку, все слышала:

У нас пластиковые окна вырыло, сколько нажили — ничего не осталось. Мама уехала с двумя пакетами вещей и едой, ничего у нее не осталось, — рассказывает местная жительница Ольга.

Нью-Йорк и соседние населенные пункты защищает 24 бригада. Бойцы говорят, на их участке увеличилось количество авиаударов. Особенно когда закончилась оборонительная фаза боев за Бахмут.

Чтобы доставать российские самолеты, которые не пересекают линию фронта, а отрабатывают с оккупированной территории Украины, нам нужны истребители.

В частности, те самые F-16, которых мы так долго ожидаем. Они могли бы предотвратить то горе, которое произошло в Нью-Йорке.

Наши военные отработали из миномета по российскому расчету. Пехота врага время от времени пытается пробраться, это еще не штурмы, но такие вылазки тоже требуют бдительности и боеприпасов.

Это провокации, чтобы выявить огневые позиции. На такие действия отвечаем 82 и 120 калибром, — говорит военный ВСУ с позывным Бурый.

Все свои силы россияне концентрируют на пяти направлениях — сложная ситуация на Купянском, штурмуют россияне и на Лиманском направлении. Возле Бахмута наступают украинские защитники. Полтора года россияне пытаются захватить Марьинку и Авдеевку.

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