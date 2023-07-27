Дети обсуждают, какую видели шрапнель. Как происходит принудительная эвакуация малышей из Волчанска

Принудительная эвакуация детей продолжается из пограничного Волчанска и некоторых населенных пунктов этого общины в Харьковской области.

Часть семей выехала самостоятельно после того, как в ОВА объявили принудительную эвакуацию, часть приходится убеждать правоохранителям. Для кого-то поводом уехать становятся разрушенные дома.

Как эвакуируют детей из-под обстрелов — специальный репортаж

Пограничье, Волчанск. Почти год, как город опустел даже после деоккупации. Все это время Волчанск под обстрелами россиян, но за последние две недели они начали стягивать к границе еще живую силу.

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Обстрелы каждый день, и днем, и ночью. Артиллерия, минометы, — говорит начальник Волчанской ОВА Тамаз Гамбарашвили.

Сегодня у волонтеров 30 заявок. Сколько из них согласятся уехать — неизвестно. Эта семья с тремя детьми просидели здесь всю оккупацию, а теперь почти год обстрелов после. Дети говорят, очень страшно.

Эвакуации в Харьковской области активизировались. Увеличилось количество заявок из Купянска и близлежащих сел. В Волчанске волонтеры работают уже десять дней. Говорят, чем чаще прилеты, тем быстрее соглашаются.

По следующему адресу забирают мальчика Кирилла и его двухмесячного котенка. В карманах парня осколки от шрапнели.

Не хочется уезжать, потому что здесь остаются родители. Они тоже не хотят, но жизнь детей дороже. Полчаса назад так шарахнуло, думала, дома попадают, — говорит жительница Волчанска Наталья Крутько.

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Глава отряда эвакуации Красного Креста считает прилеты, записывает следующие адреса. Над головами летит беспилотник. Волонтеры делятся на группы, на маленьких бусах забирают детей с матерями. Слышно прилеты.

Тут появляется дедушка одного из подростков, он хочет забрать внука обратно. Слышен запах алкоголя. Начальник ювенальной превенции Чугуевского управления Нацполиции Александр Чигринов говорит, что люди привязаны к своим домам, боятся перемен, их иногда не пугают обстрелы.

Люди начинают соглашаться на эвакуацию только тогда, когда становится невыносимо и страшно. Или прилетает в дом, или где-то рядом. В автобусе дети обсуждают, какие видели осколки и что такое шрапнель.

Всех согласных на эвакуацию сегодня забрали, с не соглашающимися будут общаться дальше. Эвакуированным в Харькове предложат общежития. Часть уедет к родственникам.

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