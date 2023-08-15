Ми чотири дні вже не їли та не спали… Жителі Харківщини розповіли, як чекали на евакуацію

На Харківщині з Куп’янська і прилеглих сіл протягом тижня евакуювали майже 250 людей, з них 90 дітей. Ворог тисне на цьому напрямку, намагається прорвати оборону поблизу Петропавлівки, Синьківки і щодня обстрілює населені пункти з артилерії, скидає авіабомби. У щоденних зведеннях Куп’янської громади є поранені або загиблі.

Кілька екіпажів Червоного Хреста з Харкова прямують у бік Куп’янська. Лобове скло авто побите — ворог, кажуть волонтери, прицільно лупить по евакуаційних бусах.

Петропавлівка — за 8 км від Куп’янська. Ігор Клименко, командир евакуаційного загону, попереджає, що може бути гаряче. Зранку окупанти били по селу, а під час повторного обстрілу тут постраждала жінка. Водій тисне на газ — треба прорватися якомога швидше.

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На евакуацію зголосилося п’ять людей — усі з різних родин, останні кілька місяців мешкали разом в одній хаті — їхні житла окупанти розбомбили.

Ми вже чотири дні не їли, не спали. Нічого не миле, як воно летить над головами. Сьогодні зранку градами так влупили, — розповідає одна з жительок Харківщини.

Один з екіпажів вирушає до Харкова, щоб розмістити людей у гуртожитку для переселенців. Волонтери тим часом продовжують збирати місцевих по селах довкола Куп’янська.

Евакуація нині обов’язкова, але люди можуть від неї відмовитися. Та чим більше ворог гатить, тим більше охочих виїхати. Ще зранку їх було 29, кажуть волонтери Червоного Хреста, протягом дня цифра зросла до 40.

Волонтерам доводилось навіть перевозити людей човнами, пробиватися бездоріжжями та працювати під обстрілами. Після кожної поїздки потрібно ремонтувати авто.

Однак попри атаки та втому, небайдужі щоранку знову на маршруті, щоб врятувати тих, хто їх чекає.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про примусову евакуацію дітей з Донеччини.

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