Поврежден морвокзал, гостиница и разрушены зернохранилища! Россияне атаковали Одессу 25 сентября из разного вооружения

Юг Украины снова попал под атаку со стороны российских террористов. На Одесскую область было направлено 19 ударных дронов типа Shahed-136/131, две сверхзвуковые ракеты Оникс и 12 крылатых ракет Калибр со сложными траекториями движения. Атаку с моря проводили надводный ракетноноситель и подлодка из новороссийской бухты, сообщают Силы обороны юга Украины.

Противовоздушная оборона страны уничтожила 19 “шахедов” и 11 калибров. Большинство ракет были уничтожены в небе над Одесской областью, одна ракета над Николаевской областью и еще одна — над Кировоградской.

Атака на Одессу 25.09.2023 — последствия

К сожалению, есть попадание в местную инфраструктуру. В Одессе существенно пострадал морской вокзал, а в привокзальной гостинице, не функционирующей уже несколько лет, возник пожар, который удалось оперативно потушить.

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Также были разрушены зернохранилища ракетами Оникс, но, к счастью, никто из людей не пострадал.

Кроме этого, в результате падения обломков ракет пострадали некоторые складские здания и частный дом в пригороде Одессы. Пожар на открытых территориях, где загорелась трава, удалось быстро локализовать и потушить. К счастью, никто из людей не пострадал.

Отдельно следует отметить, что взрывными волнами в нескольких постройках были выбиты окна. В результате этого одна женщина получила травмы, но ей немедленно была оказана медицинская помощь, сообщает глава Одесской ОГА Олег Кипер.

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Фото: Сили обороны юга Украины

Напомним, что жители Измаила рассказали о постоянных обстрелах Одесской области.

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