Война в Украине

Поврежден морвокзал, гостиница и разрушены зернохранилища! Россияне атаковали Одессу 25 сентября из разного вооружения

Валерия Малицкая, главный редактор сайта 25 сентября 2023, 07:47
Одеса 25.09.2023

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