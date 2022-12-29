Ракета Оникс: характеристики, цена и дальность

Россия все чаще обстреливает Одесскую область из ракет Оникс. Разработали их в России в 70-х годах. Ракету называют сверхзвуковым универсальным противокорабельным снарядом, обладающим средним радиусом действия.

Ракета Оникс: характеристики и информация о снаряде — далее в материале.

Оникс ракеты: особенности

Универсальный комплекс размещают не только на подводных лодках, но и надводных кораблях и катерах. Также их запускают с самолетов и береговых установок.

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Ракета Оникс создана для поражения наземных целей и надводных группировок (военных) и кораблей. Летит Оникс, задавая траекторию независимо от того, какова первоочередная цель (низкая или высокая). Экспортный вариант называется Яхонт.

По словам военного эксперта Олега Жданова, Оникс — это советская ракета, которая разрабатывалась в нескольких интерпретациях.

Разрабатывалась как противокорабельная ракета. Это — убийца авианосцев, когда-то ее еще так называли.

Но, к сожалению, их у РФ много, это наследие Советского Союза. Она может применяться и по наземным целям.

Ракета Оникс: характеристики

длина в корабельном варианте до 8 м;

если это авиационный вариант — до 6,2 м;

имеет массу в 3000 кг;

масса из ТПС — до 4000 кг;

имеет максимальную скорость — 750 м/с;

дальность в высотной траектории — до 500 км;

на маршевом участке высота полета — до 14 тыс. м;

имеет дальность обнаружения цели — от 50 км.

Ракеты Оникс имеют не только россияне, но и сирийцы, индонезийцы и вьетнамцы.

Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что ракеты Оникс уже довольно давно перехватывает наша ПВО с высокой эффективностью, а потому их применение — это в большинстве случаев бесполезный расход (и без того трудно заполняемый в России ресурс).

Цена на ракеты Оникс варьируется от $1,25 млн до $1,30 млн.

Оникс: применение во всем мире

В ноябре 2016 Сирия запустила эту ракету по целям на суше.

В апреле 2022 года с территории Крымского полуострова из Ониксов обстреляли одесский аэропорт.

Через месяц Россия обстреляла Одессу Ониксами, что вызвало сильный пожар (до 80 кв.м). Также в результате этой атаки погиб 15-летний парень.

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