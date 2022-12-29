Ракета Оникс: характеристики, цена и дальность

Россия все чаще обстреливает Одесскую область из ракет Оникс. Разработали их в России в 70-х годах. Ракету называют сверхзвуковым универсальным противокорабельным снарядом, обладающим средним радиусом действия.
Ракета Оникс: характеристики и информация о снаряде — далее в материале.
Универсальный комплекс размещают не только на подводных лодках, но и надводных кораблях и катерах. Также их запускают с самолетов и береговых установок.
Ракета Оникс создана для поражения наземных целей и надводных группировок (военных) и кораблей. Летит Оникс, задавая траекторию независимо от того, какова первоочередная цель (низкая или высокая). Экспортный вариант называется Яхонт.
По словам военного эксперта Олега Жданова, Оникс — это советская ракета, которая разрабатывалась в нескольких интерпретациях.
Разрабатывалась как противокорабельная ракета. Это — убийца авианосцев, когда-то ее еще так называли.
Разрабатывалась как противокорабельная ракета. Это — убийца авианосцев, когда-то ее еще так называли.
Но, к сожалению, их у РФ много, это наследие Советского Союза. Она может применяться и по наземным целям.
Ракеты Оникс имеют не только россияне, но и сирийцы, индонезийцы и вьетнамцы.
Военный эксперт Александр Коваленко говорит, что ракеты Оникс уже довольно давно перехватывает наша ПВО с высокой эффективностью, а потому их применение — это в большинстве случаев бесполезный расход (и без того трудно заполняемый в России ресурс).
Цена на ракеты Оникс варьируется от $1,25 млн до $1,30 млн.
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