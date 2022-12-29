Твоя безпека

Ракета Онікс: характеристики, ціна та дальність

Анна Голішевська, редакторка сайту 29 Грудня 2022, 19:30
Ракета

Більше новин
подарунок на новий рік
Свято наближається! Що подарувати друзям на Новий рік: список
Цілі на 2023
Щоб усе вдалося: як правильно скласти цілі на 2023 рік та досягати їх
Як зволожити шкіру під час вйни
Від стресу пересихає шкіра — розповідаємо, як цьому запобігти
Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком — поради психолога
Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком, та як дійти до спільної згоди
Дивитись більше

Матеріали по темі

Як зволожити шкіру під час вйни
Від стресу пересихає шкіра — розповідаємо, як цьому запобігти
Історія українського захисника
Смерті не так боявся, як кінцівку втратити! Історія мужнього шляху українського захисника до протезування
Вихідні дні на Новий рік 2023: чи будуть в українців вихідні
Чи відпочиватимуть українці на Новий рік — вихідні у грудні
Правила безпеки взимку
Від бурульок до салютів. Як безпечно відсвяткувати Новий рік та не потрапити до лікарні

Відео
0:02:36
Ракета Онікс: характеристики, ціна та дальність

Пам’ятник Катерині в Одесі — все! Остаточно. Яка його доля наразі та де його розмістять
0:02:29
Андрій Кореневич
У неволі залишається щонайменше 750 захисників Маріуполя: що розповів звільнений Андрій Кореневич
Комендантська година на Новий рік
Як будемо відзначати: що відомо про комендантську годину на новорічну ніч
Літак
Характеристики ракети Х-101: що відомо про снаряди, якими Росія обстрілює Україну
С-300: характеристики ракети
Ракети С-300: характеристики, класифікація та де їх використовують росіяни
Обстріли України 29 грудня: що відомо про вибухи в регіонах
Над Україною летять ракети. Що відомо про обстріл 29 грудня
0:02:43
Збір коштів на ЗСУ
Квіти Перемоги: як купити рідкісну рослину за півціни та допомогти ЗСУ
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Гіперзвукова і дуже небезпечна: характеристика ракети Кинджал
0:03:27
село Посад-Покровське новини
Повернулись додому, а там руїни: як виживає розбите вщент село Посад-Покровське
0:06:17
Бахмут
Психологічна допомога, трупи окупантів та наші втрати: калейдоскоп новин із Бахмута з перших уст
Більше відео
Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком — поради психолога
Читати далі
Як зрозуміти, чи готовий чоловік стати батьком, та як дійти до спільної згоди
Правила безпеки взимку
Читати далі
Від бурульок до салютів. Як безпечно відсвяткувати Новий рік та не потрапити до лікарні

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь