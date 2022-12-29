Ракета Онікс: характеристики, ціна та дальність

Росія все частіше обстрілює Одещину ракетами Онікс. Її розробили в Росії у 70-х роках. Ракету називають надзвуковим універсальним протикорабельним снарядом, який має середній радіус дії.
Ракета Онікс: характеристики та інформація про снаряд — у матеріалі.
Універсальний комплекс розміщують не тільки на підводних човнах, а й надводних кораблях і катерах. Також їх запускають із літаків та берегових пускових установок.
Ракета Онікс бореться із наземними цілями та надводними угрупованнями (військовими) та кораблями. Летить Онікс, задаючи траєкторію незалежно від того, яка першочергова мета (низька чи висока). Експортна версія має назву Яхонт.
За словами військового експерта Олега Жданова, Онікс — це радянська ракета, яка розроблялась у декількох інтерпретаціях.
Розроблялася як протикорабельна ракета. Це вбивця авіаносців, колись ще називали.
Розроблялася як протикорабельна ракета. Це вбивця авіаносців, колись ще називали.
Але, на жаль, їх у РФ багато, це спадок Радянського Союзу. Крім того, Онікс можна застосовувати і по наземних цілях.
Онікс ракети мають не тільки росіяни, а й сирійці, індонезійці та в’єтнамці.
Військовий експерт Олександр Коваленко говорить, що ракети Онікс вже досить давно перехоплює наша ППО з високою ефективністю, а тому їх застосування — це в більшості випадків марна витрата ресурсу, який і без того важко поповнюється у Росії.
Ракета Онікс: ціна варіюється від $1,25 млн до $1,30.
Читай також, скільки цивільних вбила Росія в Україні від початку повномасштабного вторгнення.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!