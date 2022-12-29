Ракета Онікс: характеристики, ціна та дальність

Росія все частіше обстрілює Одещину ракетами Онікс. Її розробили в Росії у 70-х роках. Ракету називають надзвуковим універсальним протикорабельним снарядом, який має середній радіус дії.

Ракета Онікс: характеристики та інформація про снаряд — у матеріалі.

Онікс ракети: особливості

Універсальний комплекс розміщують не тільки на підводних човнах, а й надводних кораблях і катерах. Також їх запускають із літаків та берегових пускових установок.

Зараз також дивляться

Ракета Онікс бореться із наземними цілями та надводними угрупованнями (військовими) та кораблями. Летить Онікс, задаючи траєкторію незалежно від того, яка першочергова мета (низька чи висока). Експортна версія має назву Яхонт.

За словами військового експерта Олега Жданова, Онікс — це радянська ракета, яка розроблялась у декількох інтерпретаціях.

Розроблялася як протикорабельна ракета. Це вбивця авіаносців, колись ще називали.

Але, на жаль, їх у РФ багато, це спадок Радянського Союзу. Крім того, Онікс можна застосовувати і по наземних цілях.

Ракета Онікс: характеристики

має довжину у корабельному варіанті до 8 м;

якщо це авіаційний варіант — до 6,2 м;

маса — 3000 кг;

маса з ТПС — до 4000 кг;

має максимальну швидкість — 750 м/с;

дальність у висотній траєкторії — до 500 км;

на маршовій ділянці має висоту польоту – до 14 тис. м;

має дальність виявлення цілі — від 50 км.

Онікс ракети мають не тільки росіяни, а й сирійці, індонезійці та в’єтнамці.

Військовий експерт Олександр Коваленко говорить, що ракети Онікс вже досить давно перехоплює наша ППО з високою ефективністю, а тому їх застосування — це в більшості випадків марна витрата ресурсу, який і без того важко поповнюється у Росії.

Ракета Онікс: ціна варіюється від $1,25 млн до $1,30.

Онікс: застосування у всьому світі

У листопаді 2016 року Сирія запустила цю ракету по цілях на суші.

У квітні 2022 року з Кримського півострову з ракет Онікс обстріляли Одеський аеропорт.

Через місяць Росія обстріляла Одесу Оніксами й спричинила сильну пожежу (до 80 кв.м). Через цю атаку загинув 15-річний хлопець.

Читай також, скільки цивільних вбила Росія в Україні від початку повномасштабного вторгнення.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!