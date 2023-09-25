Війна в Україні

Ушкоджено морвокзал, готель та зруйновано зерносховища! Росіяни атакували Одесу 25 вересня з різного озброєння

Валерія Маліцька, головна редакторка сайту 25 Вересня 2023, 07:47
Одеса 25.09.2023

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