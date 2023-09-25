Ушкоджено морвокзал, готель та зруйновано зерносховища! Росіяни атакували Одесу 25 вересня з різного озброєння

Південь України знову потрапив під атаку з боку російських терористів. На Одеську область було спрямовано 19 ударних дронів типу Shahed-136/131, дві надзвукові ракети Онікс та 12 крилатих ракет Калібр зі складними траєкторіями руху. Атаку з моря проводили надводний ракетоносій та підводний човен з новоросійської бухти, повідомляють Сили оборони півдня України.
Протиповітряна оборона країни знищила 19 “шахедів” та 11 Калібрів. Більшість ракет були знищені в небі над Одещиною, одну ракету збито над Миколаївщиною і ще одну — над Кіровоградщиною.
На жаль, є влучання у місцеву інфраструктуру. В Одесі суттєво постраждав морський вокзал, а в привокзальному готелі, що не функціонує вже кілька років, виникла пожежа, яку вдалося оперативно загасити.
Також були зруйновані зерносховища ракетами Онікс, але, на щастя, ніхто з людей не постраждав.
Також були зруйновані зерносховища ракетами Онікс, але, на щастя, ніхто з людей не постраждав.
Окрім цього, внаслідок падіння уламків ракет постраждали деякі складські будівлі та приватний будинок у передмісті Одеси. Пожежу на відкритих територіях, де зайнялась трава, вдалося швидко локалізувати й загасити. На щастя, ніхто з людей не постраждав.
Окремо слід відзначити, що вибуховими хвилями в кількох будівлях було вибито вікна. В результаті цього цивільна жінка отримала травми, але їй оперативно було надано медичну допомогу, повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
Фото: Сили оборони півдня України
Нагадаємо, що жителі Ізмаїла розповіли про постійні обстріли Одещини.
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