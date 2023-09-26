Постраждала припортова інфраструктура! Атака дронами на Одещину 26.09.2023: наслідки

Росіяни не полишають Одещину в спокої. У ніч проти 26 вересня протягом двох годин окупанти атакували область ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер. На жаль, є влучання та постраждалі. Читай, що наразі відомо про наслідки обстрілу.

Атака дронами Одеської області 26 вересня 2023: що відомо

За словами Кіпера, в Ізмаїльському районі зафіксовано влучання у припортову інфраструктуру.

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Постраждали двоє чоловіків, водії вантажівок. Одному з них медичну допомогу надали на місці, другого з важкою травмою руки ушпиталили, — зазначив очільник Одеської ОВА.

Крім цього, пошкоджено будівлю пункту пропуску, складські приміщення та близько 30 вантажівок. Шість фур зайнялися, але пожежі вже ліквідували.

В ефірі телемарафону речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк розповіла, що атака була спрямована також і на прикордонну інфраструктуру в міжнародному пункті пропуску.

У Державній прикордонній службі України зазначили, що у зв’язку з нічним обстрілом тимчасово призупинено роботу поромного пункту пропуску Орлівка. Людям порадили поки що обирати інші напрямки для перетину кордону, зокрема, автомобільний пункт пропуску Рені.

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Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що загалом вночі було зафіксовано пуски 38 ударних БпЛА Shahed-136/131 з південно-східного напрямку (російського Приморсько-Ахтарська та кримського мису Чауда).

Українським силам вдалось знищити 26 ворожих повітряних цілей.

Одещина потерпає від масованих російських атак. Раніше жителі Ізмаїльського району розповідали, як доводиться жити під постійними обстрілами. Читай, що відомо про вибухи в Ізмаїльському району 18 вересня 2023.

Фото: Одеська ОВА / Telegram

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