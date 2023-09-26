Черговий злочин російської армії! Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину: є загиблі

Увечері 25 вересня, близько 21:00, росіяни обстріляли Киселівку. Внаслідок удару четверо людей отримали травми. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Обстріл Херсонщини 25-26 вересня: що відомо

Троє постраждалих отримали допомогу на місці. Вони отримали легкі ушкодження. Також поранення отримала 68-річна жінка. Її госпіталізували у середньому стані тяжкості.

Ще один населений пункт постраждав за цю ніч. Близько 05:00 26 вересня російська армія вдарила з авіації по Ольгівці.

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На світанку окупанти знову обстріляли Киселівку. Попередньо — постраждала людина. Інформація уточнюється, — написав у своєму Telegram-каналі очільник ОВА.

Також близько 07:00 ворог обстріляв Херсон. По цьому ранковому обстрілу двох населених пунктів очільник ОВА повідомив, що є постраждалі, інформація щодо них уточнюється.

Загалом за минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 491 снаряд з мінометів, артилерії, Градів, танків, АГС, ВКК, авіації та БПЛА, одних з них — ракетний, повідомляє Прокудін.

Та додає, що через агресію РФ за минулу добу шість людей загинули, ще десять — дістали поранення.

На жаль, ворог чи не щодня тероризує мирне населення. І ця ніч — не виняток. Але нам на підмогу вже поспішає допомога західних партнерів. Читай, що відомо про перші танки Abrams, що прибули до України.

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