Черговий злочин російської армії! Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину: є загиблі

Увечері 25 вересня, близько 21:00, росіяни обстріляли Киселівку. Внаслідок удару четверо людей отримали травми. Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Троє постраждалих отримали допомогу на місці. Вони отримали легкі ушкодження. Також поранення отримала 68-річна жінка. Її госпіталізували у середньому стані тяжкості.
Ще один населений пункт постраждав за цю ніч. Близько 05:00 26 вересня російська армія вдарила з авіації по Ольгівці.
На світанку окупанти знову обстріляли Киселівку. Попередньо — постраждала людина. Інформація уточнюється, — написав у своєму Telegram-каналі очільник ОВА.
На світанку окупанти знову обстріляли Киселівку. Попередньо — постраждала людина. Інформація уточнюється, — написав у своєму Telegram-каналі очільник ОВА.
Також близько 07:00 ворог обстріляв Херсон. По цьому ранковому обстрілу двох населених пунктів очільник ОВА повідомив, що є постраждалі, інформація щодо них уточнюється.
Загалом за минулу добу противник здійснив 93 обстріли, випустивши 491 снаряд з мінометів, артилерії, Градів, танків, АГС, ВКК, авіації та БПЛА, одних з них — ракетний, повідомляє Прокудін.
Та додає, що через агресію РФ за минулу добу шість людей загинули, ще десять — дістали поранення.
Та додає, що через агресію РФ за минулу добу шість людей загинули, ще десять — дістали поранення.
На жаль, ворог чи не щодня тероризує мирне населення. І ця ніч — не виняток. Але нам на підмогу вже поспішає допомога західних партнерів. Читай, що відомо про перші танки Abrams, що прибули до України.
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