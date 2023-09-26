Війна в Україні

Черговий злочин російської армії! Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину: є загиблі

Діана Просяник, редакторка сайту 26 Вересня 2023, 10:02
обстріл херсонщини
Фото: ДСНС/Facebook

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