Утром 29 сентября армия России обстреляла Херсон: есть пострадавшие

29 сентября 2023 года утром, около 08:30, российская армия обстреляла Херсон. Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Обстрел Херсона 29 сентября 2023 года: что известно

В результате утреннего вражеского обстрела ранения получили двое работников коммунального предприятия. С тяжелыми травмами их госпитализировали.

Также повреждены жилые дома, автомобили и гражданская инфраструктура.

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В Херсонской областной прокуратуре заявили, что сейчас проводятся первоочередные меры для фиксирования военного преступления, которое совершила армия России.

Но, как известно, это не единственное преступление, совершенное оккупантами. Россияне берут в плен гражданских. О том, почему гражданское население является наиболее незащищенным при попадании в плен, что с ними происходит в российской неволе и как их вернуть, мы рассказывали ранее.

Главное фото: Херсонская областная прокуратура

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