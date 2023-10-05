Пряме влучання в лікарню! Що відомо про ворожий обстріл Берислава 5 жовтня та наслідки

Лікарі щоденно рятують постраждалих через російську агресію та порушення окупантами усіх міжнародних конвенцій. Однак часом самі медичні працівники теж опиняються під прицілом ворога.
Сьогодні, 5 жовтня російські окупанти здійснили обстріл міста Берислав Херсонської області. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За даними Олександра Прокудіна, у Бериславі — пряме влучання в лікарню.
Внаслідок атаки окупантів знищено четвертий поверх, ще один — частково зруйнований. Також ворожим вогнем пошкоджено машини швидкої допомоги.
Наразі відомо про двох постраждалих медпрацівників. Інформація уточнюється.
У водія швидкої — перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію.
У водія швидкої — перелом ноги та поранення голови, фельдшер дістав контузію.
Та українські захисники роблять усе можливе, аби ворожі атаки не повторювались. Читай про атаку на Смоленський авіаційний завод від ГУР.
Фото: Олександр Прокудін
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