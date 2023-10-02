Ракет Х-59 уже не буде? Про атаку на Смоленський авіаційний завод — ГУР ділиться деталями

Учора, 1 жовтня, на території Смоленської області Росії було неспокійно. Там стався удар по Смоленському авіаційному заводу. На цьому заводі виготовляли ракети Х-59, які вбивали людей в Україні. Читай детальніше, як минула атака дронів на Смоленський авіаційний завод.

Атака дронів на Смоленський авіаційний завод — ГУР поділилося деталями

У Головному управлінні розвідки розповіли, що ударні дрони атакували російський авіазавод, де виробляли ракети Х-59. Унаслідок удару порушено процес з виробництва ракет Х-59 різних модифікацій.

За підтвердженими даними, три з чотирьох дронів влучили в ціль, чим завдали суттєвих пошкоджень виробничим потужностям російського військового підприємства.

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Кирило Буданов раніше повідомляв, що Україна атакує в Росії підприємства військово-промислового комплексу (ВПК), тому завод з виготовлення ракет не став винятком.

За останній час було атаковано Брянський завод Кремній-ЕЛ, Редкінський дослідний завод, а тепер і Смоленський авіаційний завод.

Що відомо про ракети Х-59

Ракета Х-59 (у модифікації Х-59МК2) класу повітря-поверхня має дальність до 280 км. Вона є однією з тих, якими російські повітряно-космічні сили обстрілюють військові та цивільні об’єкти в Україні.

Від ракет Х-59 найчастіше страждають Чернігівська, Сумська, Харківська, Дніпропетровська, Запорізька та Херсонська області.

Ракета Х-59 або Овод — радянська дозвукова ракета, що була створена у 1970-х роках. Вона вважається високоточною, її носіями є винищувачі Су-24М, Су-17М, Су-25 та інші. Її модифікували до понад семи різновидів.

Ракети Х-59 вдавалося збити над Одещиною 21 березня 2023. Росіяни застосовували ці ракети по портах Одеси, і саме вони зруйнували монастир у місті. 29 вересня 2023 росіяни завдали удару Оводом по Херсону.

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