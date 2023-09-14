Тріумф, але є нюанс. Що відомо про спецоперацію ВМС та СБУ у Євпаторії в ніч на 14 вересня 2023

Літній сезон скінчився, але в Криму і досі спекотно. Щоправда, тепло від цього лише нам, українцям. Стало відомо, що в ніч на 14 вересня 2023 року українські СБУ та ВМС провели спецоперацію поблизу Євпаторії.

Про наслідки спецоперації України у Криму та що сталося з російською установкою ППО Тріумф, розповідаємо далі.

Спецоперація біля Євпаторії

Сьогодні, в ніч на 14 вересня 2023, розвідники СБУ спільно з ВМС України знищили російський комплекс ППО Тріумф. Про це повідомив співрозмовник Української Правди в СБУ.

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За даними цього джерела, ППО Тріумф була уражена дронами та ракетами Нептун.

— Спочатку дрони вразили радари та антени ППО Тріумф, а підрозділи ВМС двома крилатими ракетами Нептун вдарили по пускових комплексах С400 Тріумф, — йдеться у повідомленні.

Співрозмовник УП додав: варто чекати ще більше “подарунків” для окупантів у Криму.

Також інформацію, що ЗСУ завдали удару за місцем розташування ворожих ракетних комплексів земля-повітря поблизу Євпаторії у тимчасово окупованому Криму, підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Характеристики ППО Тріумф

Універсальна зброя для захисту сухопутних військ — так називають ППО С300 та модифіковані С400 радянського зразка. Вони також створені для ураження повітряних цілей.

Тріумф — це кодова назва експортної версії С400, яку прийняли на озброєння РФ у 2007 році. Такі комплекси РФ експортувала до Туреччини, КНР.

Це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії.

Характеристики ЗРК С300 та С400 різняться лише за дальністю дії: останні є сучаснішими, теоретично здатні вражати цілі на відстані до 400 км.

Офіційної інформації про характеристики ЗРК С400 Тріумф не підтверджували ані російські збройні сили, ані її оператори, яким РФ експортувала установки. Однак з відкритих джерел маємо інформацію, що ЗРК є двоступеневою та має активну голівку самонаведення.

дальність ураження (макс/хв): аеродинамічних цілей — 380 км/2,5 км; балістичних цілей — 60/5 км;

висота ураження (макс/хв): аеродинамічних цілей — 30/0,01 км; балістичних цілей — 25/2 км;

швидкість вражених цілей — до 4800 м/с;

число одночасно обстрілюваних цілей/наведених ракет: ЗРС у повному складі — до 80/160; один ЗРК (дивізіон) — до 10/20;

ціна ППО Тріумф — $1,2 млрд.

Це вже не вперше, коли українці заходять до Криму та руйнують тил ворога. Детальніше про ще один прорив та спецоперацію в Криму, ми писали в нашому іншому матеріалі.

Головне фото: Wikipedia.

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