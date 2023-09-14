Тріумф, але є нюанс. Що відомо про спецоперацію ВМС та СБУ у Євпаторії в ніч на 14 вересня 2023

Літній сезон скінчився, але в Криму і досі спекотно. Щоправда, тепло від цього лише нам, українцям. Стало відомо, що в ніч на 14 вересня 2023 року українські СБУ та ВМС провели спецоперацію поблизу Євпаторії.
Про наслідки спецоперації України у Криму та що сталося з російською установкою ППО Тріумф, розповідаємо далі.
Сьогодні, в ніч на 14 вересня 2023, розвідники СБУ спільно з ВМС України знищили російський комплекс ППО Тріумф. Про це повідомив співрозмовник Української Правди в СБУ.
За даними цього джерела, ППО Тріумф була уражена дронами та ракетами Нептун.
За даними цього джерела, ППО Тріумф була уражена дронами та ракетами Нептун.
— Спочатку дрони вразили радари та антени ППО Тріумф, а підрозділи ВМС двома крилатими ракетами Нептун вдарили по пускових комплексах С400 Тріумф, — йдеться у повідомленні.
Співрозмовник УП додав: варто чекати ще більше “подарунків” для окупантів у Криму.
Також інформацію, що ЗСУ завдали удару за місцем розташування ворожих ракетних комплексів земля-повітря поблизу Євпаторії у тимчасово окупованому Криму, підтвердили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Універсальна зброя для захисту сухопутних військ — так називають ППО С300 та модифіковані С400 радянського зразка. Вони також створені для ураження повітряних цілей.
Тріумф — це кодова назва експортної версії С400, яку прийняли на озброєння РФ у 2007 році. Такі комплекси РФ експортувала до Туреччини, КНР.
Це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії.
Це російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії.
Характеристики ЗРК С300 та С400 різняться лише за дальністю дії: останні є сучаснішими, теоретично здатні вражати цілі на відстані до 400 км.
Офіційної інформації про характеристики ЗРК С400 Тріумф не підтверджували ані російські збройні сили, ані її оператори, яким РФ експортувала установки. Однак з відкритих джерел маємо інформацію, що ЗРК є двоступеневою та має активну голівку самонаведення.
Це вже не вперше, коли українці заходять до Криму та руйнують тил ворога. Детальніше про ще один прорив та спецоперацію в Криму, ми писали в нашому іншому матеріалі.
Головне фото: Wikipedia.
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