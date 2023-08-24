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Українські військові вже в Криму? Що відомо про спецоперацію від ГУР та ВМС 24 серпня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 12:38
Висадка українських військових в Криму 24 серпня 2023: деталі спецоперації ГУР та ВМС
Фото: Pexels, Facebook

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