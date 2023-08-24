Українські військові вже в Криму? Що відомо про спецоперацію від ГУР та ВМС 24 серпня

Мабуть, окупанти потроху розуміють, що Крим не такий недосяжний для українських військових. Спершу були атаки на Кримський міст, потім — на російські кораблі, а сьогодні, 24 серпня 2023 року, стало відомо, що українські військові здійснили висадку в Криму у межах спецоперації.

Висадка українських військових в Криму 24 серпня 2023

Зранку 24 серпня 2023 в тимчасово окупованому Криму відбувся бій за участі плавальних засобів та авіації. Українські військові здійснили висадку в межах спецоперації, про це повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

У коментарі для hromadske він сказав:

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Підрозділи ГУР МО здійснили висадку в рамках спецоперації, усі завдання виконані, — зазначив він.

Також у коментарі Суспільному Юсов зазначив, що спецоперацію провели у взаємодії з Військово-морським флотом, цілі досягнуто, а втрат серед особового складу немає. Але усі деталі ГУР не розкриває. Юсов зазначив, що спецоперація продовжується.

— Є втрати серед особового складу противника, а також серед сил та засобів. Інформація щодо кількості втрат уточнюється, — підкреслив Юсов.

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Також вчора, 23 серпня 2023, в ГУР повідомили, що в окупованому Криму було знищено російський комплекс С-400.

— Близько 10:00 поблизу села Оленівка на мисі Тарханкут у тимчасово окупованому Криму відбувся вибух, який знищив російську зенітно-ракетну систему великого і середнього радіуса дії С-400 Тріумф. Внаслідок вибуху повністю знищено саму установку, встановлені на ній ракети та особовий склад.

Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі ППО окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші події в окупованому Криму, — йдеться у повідомленні.

А очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю Радіо Свобода заявив про здатність українських сил досягти будь-якої точки окупованого Криму для ураження противника.

Ми маємо здатність вразити будь-яку частину тимчасово окупованої АРК станом на зараз. Абсолютно в будь-якій точці ми можемо досягти противника, — акцентував Буданов.

За його словами, для деокупації Криму є багато різних варіантів, але без військових, бойових дій це неможливо.

Українські військові також продовжують наступ на різних напрямках. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн.

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