Украинские военные уже в Крыму? Что известно о спецоперации от ГУР и ВМС 24 августа

Видимо, оккупанты понемногу понимают, что Крым не такой уж недостижимый для украинских военных. Сначала были атаки на Крымский мост, затем — на российские корабли, а сегодня, 24 августа 2023, стало известно, что украинские военные совершили высадку в Крыму в рамках спецоперации.

Высадка украинских военных в Крыму 24 августа 2023 года

Утром 24 августа 2023 года во временно оккупированном Крыму состоялось сражение с участием плавательных средств и авиации. Украинские военные провели высадку в рамках спецоперации, об этом сообщил представитель ГУР Андрей Юсов.

В комментарии для hromadske он сказал:

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Подразделения ГУР МО совершили высадку в рамках спецоперации, все задачи выполнены, — отметил он.

Также в комментарии Суспільному Юсов отметил, что спецоперацию провели во взаимодействии с военно-морским флотом, цели достигнуты, а потерь среди личного состава нет. Но все детали ГУР не раскрывает, он отметил, что спецоперация продолжается.

— Есть потери среди личного состава противника, а также сил и средств. Информация о количестве потерь уточняется, — подчеркнул Юсов.

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Также вчера, 23 августа 2023 года, в ГУР сообщили, что в оккупированном Крыму был уничтожен российский комплекс С-400.

— Около 10:00 вблизи села Оленевка на мысе Тарханкут во временно оккупированном Крыму произошел взрыв, уничтоживший российскую зенитно-ракетную систему большого и среднего радиуса действия С-400 Триумф. В результате взрыва полностью уничтожена сама установка, установленные на ней ракеты и личный состав.

Учитывая ограниченное количество таких комплексов на вооружении врага, это болезненный удар по системе ПВО оккупантов, что будет иметь серьезное влияние на дальнейшие события в оккупированном Крыму, — говорится в сообщении.

А глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Радио Свобода заявил о способности украинских сил достичь любой точки оккупированного Крыма для поражения противника.

Мы имеем возможность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Совершенно в любой точке мы можем достичь противника, — акцентировал Буданов.

По его словам, для деоккупации Крыма есть много разных вариантов, но без военных, боевых действий это невозможно.

Украинские военные также продолжают наступление на разных направлениях. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн.

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