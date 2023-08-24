Карта боевых действий 24 августа 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Сегодня наша страна отмечает День Независимости Украины, поэтому карта боевых действий 24 августа может пользоваться повышенным спросом. Ведь украинцы могут проверять, нет ли хороших новостей с фронта.

Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступление по некоторым направлениям. Но не стоит забывать, что у военных на фронте нет выходных и праздников, они ежеминутно борются за нашу свободу, поэтому мы должны им помогать и поддерживать.

Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.

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Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что дальнейшие тактически важные достижения Украины вокруг Роботиного на западе Запорожской области расширяют украинский прорыв российских оборонных линий в этом районе и угрожают второстепенным российским линиям обороны.

Российские войска 23 августа вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк и не предпринимали никакого подтвержденного продвижения.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 24 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.

В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

Также сегодня ночью Российская Федерация нанесла ракетный удар по Днепру. За прошедшие сутки враг нанес десять ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БпЛА Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника.

В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, портовая инфраструктура, школа и другая гражданская инфраструктура. В течение суток произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области; Волфино, Кондратовка, Веселовка Сумской области и Огурцово, Гатище, Красный Яр Харьковской области.

направлениях противник нанес авиационных ударов в районах Ромнов, Константиновки Сумской области и Довжика, Чугуновки Харьковской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, это, в частности, Блешня Черниговской области; Волфино, Кондратовка, Веселовка Сумской области и Огурцово, Гатище, Красный Яр Харьковской области. На Купянском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Шейковки Харьковской области и Твердохлебового Луганской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Двуречная, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Песчаное Харьковской области. На Лиманском направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Выемка, Звановка, Раздоловка, Федоровка Донецкой области.

направлении артиллерийским обстрелам противника подверглись более 30 населенных пунктов, в частности Невское, Белогоровка Луганской области и Выемка, Звановка, Раздоловка, Федоровка Донецкой области. На Бахмутском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка, Курдюмовка Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Спорного, Клещиевки, Андреевки, Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 25 населенных пунктов, в том числе Ивановское, Клещиевка, Ступочки, Белая Гора, Дилиевка, Курдюмовка Донецкой области. На Авдеевском направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в том числе Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Соловьево, Степное, Орловка Донецкой области.

направлении наши защитники успешно отбили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенным пунктам, в том числе Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Соловьево, Степное, Орловка Донецкой области. На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Александрополь, Курахово, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области.

направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Красногоровка, Марьинка, Александрополь, Курахово, Антоновка, Елизаветовка Донецкой области. На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Шахтерское, Времовка, Благодатное, Урожайное, Новополь Донецкой области.

направлении враг нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Угледар, Шахтерское, Времовка, Благодатное, Урожайное, Новополь Донецкой области. На Запорожском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Егоровка, Красная Криница, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Ильченково Запорожской области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в районе Малой Токмакчки Запорожской области. Нанес авиационные удары в районах Орехова, Новоданиловки и Роботиного Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20 населенных пунктов, в том числе Егоровка, Красная Криница, Орехов, Новоданиловка, Роботино, Ильченково Запорожской области. На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Берислава, Одрадокаменки, Львового, Херсона Херсонской области и Измаила Одесской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали Осокоровка, Золотая Балка, Михайловка, Республиканец, Бургунка Херсонской области и Херсон.

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