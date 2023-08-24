Карта боевых действий 24 августа 2023: где идут бои сегодня в режиме онлайн

Сегодня наша страна отмечает День Независимости Украины, поэтому карта боевых действий 24 августа может пользоваться повышенным спросом. Ведь украинцы могут проверять, нет ли хороших новостей с фронта.
Генштаб ВСУ сообщает, что украинские военные продолжают наступление по некоторым направлениям. Но не стоит забывать, что у военных на фронте нет выходных и праздников, они ежеминутно борются за нашу свободу, поэтому мы должны им помогать и поддерживать.
Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине онлайн и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что дальнейшие тактически важные достижения Украины вокруг Роботиного на западе Запорожской области расширяют украинский прорыв российских оборонных линий в этом районе и угрожают второстепенным российским линиям обороны.
Российские войска 23 августа вели наступательные действия на линии Купянск-Сватово-Кременная, в районе Бахмута, вдоль линии Авдеевка-Донецк и не предпринимали никакого подтвержденного продвижения.
Генштаб ВСУ сообщает, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях.
В направлении Новоданиловки и Новопрокоповки имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
На Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия к югу от города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.
Также сегодня ночью Российская Федерация нанесла ракетный удар по Днепру. За прошедшие сутки враг нанес десять ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.
Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БпЛА Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника.
Также, оккупанты в очередной раз атаковали территорию Украины, применив БпЛА Shahed-136/131. Нашей противовоздушной обороной было уничтожено 12 ударных дронов противника.
В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома, портовая инфраструктура, школа и другая гражданская инфраструктура. В течение суток произошло 23 боевых столкновения.
Российские захватчики продолжают захватывать и использовать гражданскую инфраструктуру временно оккупированных украинских населенных пунктов, в том числе для лечения своих раненых террористов. В частности, в Мелитополе Запорожской области российские захватчики обустроили территорию санатория под полевой госпиталь, где на лечении находятся около 100 раненых оккупантов.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла два удара по пунктам управления, девять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла два удара по пунктам управления, девять ударов по районам сосредоточения личного состава и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, один район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских средства на огневых позициях противника.
Наши украинские спецслужбы готовят много разных операций, выполнение которых нас удивляет. Ранее мы рассказывали о том, как российский Ми-8 приземлился в Харьковской области.
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