Карта бойових дій 24 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Сьогодні Україна відзначає День Незалежності України, тому карта бойових дій 24 серпня може мати підвищений попит. Адже українці щодня пильнують, чи немає хороших новин з фронту.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові продовжують наступ на деяких напрямках. Але не варто забувати, що у військових на фронті немає вихідних та свят, вони щохвилини виборюють нашу свободу, тому ми маємо їм допомагати та підтримувати.

Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.

Зараз також дивляться

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що подальші тактично важливі досягнення України навколо Роботиного на заході Запорізької області розширюють український прорив російських оборонних ліній у цьому районі та загрожують російським другорядним лініям оборони.

Російські війська 23 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і не робили жодного підтвердженого просування.

Оперативна ситуація в Україні станом на 24 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також сьогодні вночі Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Дніпро. Протягом минулої доби ворог завдав десять ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Також, окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Ромнів, Костянтинівки Сумської області та Довжика, Чугунівки Харківської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, це, зокрема, Блешня Чернігівської області; Волфине, Кіндратівка, Веселівка Сумської області та Огірцеве, Гатище, Красний Яр Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Шийківки Харківської області та Твердохлібового Луганської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.

На Лиманському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали понад 30 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Виїмка, Званівка, Роздолівка, Федорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Веселого Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Кліщіївки, Андріївки, Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 25 населених пунктів, серед них Іванівське, Кліщіївка, Ступочки, Біла Гора, Диліївка, Курдюмівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема Керамік, Новокалинове, Авдіївка, Соловйове, Степове, Орлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль, Курахове, Антонівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Благодатного Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад десять населених пунктів, серед них Вугледар, Шахтарське, Времівка, Благодатне, Урожайне, Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Малої Токмакчки Запорізької області. Завдав авіаційних ударів в районах Оріхова, Новоданилівки та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Єгорівка, Червона Криниця, Оріхів, Новоданилівка, Роботине, Ільченкове Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Берислава, Одрадокам’янки, Львового, Херсона Херсонської області та Ізмаїлу Одеської області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали Осокорівка, Золота Балка, Михайлівка, Республіканець, Бургунка Херсонської області та місто Херсон.

Читати на тему Потужні вибухи посеред ночі. Ракетна атака на Дніпро 24 серпня Розповідаємо про наслідки обстрілу Дніпра 24 серпня 2023.

Російські загарбники продовжують захоплювати та використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих українських населених пунктів, зокрема і для лікування своїх поранених терористів. Зокрема, в Мелітополі Запорізької області російські загарбники облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають близько 100 поранених окупантів.

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Наші українські спецслужби готують багато різних операцій, виконання яких нас вражає. Раніше ми розповідали про те, як російський Мі-8 приземлився на Харківщині.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.