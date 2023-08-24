Карта бойових дій 24 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн

Сьогодні Україна відзначає День Незалежності України, тому карта бойових дій 24 серпня може мати підвищений попит. Адже українці щодня пильнують, чи немає хороших новин з фронту.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що українські військові продовжують наступ на деяких напрямках. Але не варто забувати, що у військових на фронті немає вихідних та свят, вони щохвилини виборюють нашу свободу, тому ми маємо їм допомагати та підтримувати.
Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні онлайн та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що подальші тактично важливі досягнення України навколо Роботиного на заході Запорізької області розширюють український прорив російських оборонних ліній у цьому районі та загрожують російським другорядним лініям оборони.
Російські війська 23 серпня вели наступальні дії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, в районі Бахмута, вздовж лінії Авдіївка-Донецьк і не робили жодного підтвердженого просування.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.
У напрямку Новоданилівки та Новопрокопівки мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
На Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах.
Також сьогодні вночі Російська Федерація завдала ракетного удару по місту Дніпро. Протягом минулої доби ворог завдав десять ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
Також, окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника.
Також, окупанти вчергове атакували територію України, застосувавши БпЛА Shahed-136/131. Нашою протиповітряною обороною було знищено 12 ударних дронів противника.
Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, портова інфраструктура, школи та інша цивільна інфраструктура. Протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення.
Російські загарбники продовжують захоплювати та використовувати цивільну інфраструктуру тимчасово окупованих українських населених пунктів, зокрема і для лікування своїх поранених терористів. Зокрема, в Мелітополі Запорізької області російські загарбники облаштували територію санаторію під польовий шпиталь, де на лікуванні перебувають близько 100 поранених окупантів.
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала два удари по пунктах управління, дев’ять ударів по районах зосередження особового складу та чотири — по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, один район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та два артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Наші українські спецслужби готують багато різних операцій, виконання яких нас вражає. Раніше ми розповідали про те, як російський Мі-8 приземлився на Харківщині.
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