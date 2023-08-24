У ніч проти 24 серпня 2023 року Росія здійснила ракетну атаку на Дніпро, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Вибухи у Дніпрі сьогодні: що відомо про обстріл 24 серпня 2023

За словами Лисака, серед ночі у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив по місту ракетами, одну з яких збили захисники з повітряного командування Схід. Але є й влучання.

— Руйнувань зазнав транспортний об’єкт. Постраждали семеро людей — троє чоловіків та четверо жінок віком від 32 до 55 років. Здебільшого, у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості, — говорить голова ОВА.

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Він додає, що унаслідок атаки пошкоджень зазнали з десяток об’єктів, серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків.

Крім цього, постраждали два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.

Вибухи у Дніпрі сьогодні 24 серпня 2023: фото

Потужні вибухи серед ночі. Ракетна атака на Дніпро 24 серпня / 3 Фотографії

Чи не найбільше від обстрілів страждають прифронтові населені пункти. Раніше ми розповідали, як село Кругляківка на Харківщині виживає під касетними снарядами та бомбами.

Фото: Сергій Лисак

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