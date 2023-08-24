Потужні вибухи серед ночі. Ракетна атака на Дніпро 24 серпня

У ніч проти 24 серпня 2023 року Росія здійснила ракетну атаку на Дніпро, про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
За словами Лисака, серед ночі у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив по місту ракетами, одну з яких збили захисники з повітряного командування Схід. Але є й влучання.
— Руйнувань зазнав транспортний об’єкт. Постраждали семеро людей — троє чоловіків та четверо жінок віком від 32 до 55 років. Здебільшого, у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували в стані середньої тяжкості, — говорить голова ОВА.
Він додає, що унаслідок атаки пошкоджень зазнали з десяток об’єктів, серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля. Понівечені 15 кіосків.
Крім цього, постраждали два житлові будинки, три автобуси та кілька авто, контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони. Інформація щодо руйнувань ще уточнюється.
Чи не найбільше від обстрілів страждають прифронтові населені пункти. Раніше ми розповідали, як село Кругляківка на Харківщині виживає під касетними снарядами та бомбами.
Фото: Сергій Лисак
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