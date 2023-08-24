Війна в Україні

Потужні вибухи серед ночі. Ракетна атака на Дніпро 24 серпня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 24 Серпня 2023, 08:38
Вибухи в Дніпрі сьогодні 24 серпня 2023: що відомо

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