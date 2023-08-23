Війна в Україні

Близько десятка дронів на південь Одещини: що відомо про нічну атаку дронів 23 серпня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 08:32
Атака дронами на Одещину в ніч 23 серпня 2023: що відомо

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