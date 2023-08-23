Близько десятка дронів на південь Одещини: що відомо про нічну атаку дронів 23 серпня

Ворог здійснив чергову атаку дронами на Одеську область, окупанти продовжують завдавати ударів по цивільних об’єктах. Про атаку БпЛА Shahed на Одещину розповів голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Атака дронами на Одеську область сьогодні 23 серпня 2023

За словами Олега Кіпера, російські військові упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області.

— Ціль ворога — цивільна інфраструктура регіону.

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На жаль, є влучання по виробничо-перевантажувальних комплексах, де зайнялася пожежа, загальною площею 700 кв. м. Станом на 06:00 вогонь локалізовано. Серед пошкоджень є і зерносховища, — наголосив він.

Кіпер додав, що на місці працюють всі відповідні служби, правоохоронці фіксують злочини терористів. Акцентував, що серед мирних жителів постраждалих немає.

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Під постійним обстрілом ворога перебувають прифронтові населені пункти. Раніше ми розповідали, як село Кругляківка на Харківщині виживає під касетними снарядами.

Фото: Сили оборони Півдня

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