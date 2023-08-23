Около десятка дронов на юг Одесской области: что известно о ночной атаке дронов 23 августа

Враг совершил очередную атаку дронами на Одесскую область, оккупанты продолжают наносить удары по гражданским объектам. Об атаке БпЛА Shahed на Одесскую область рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Атака дронами на Одесскую область сегодня 23 августа 2023

По словам Олега Кипера, российские военные в течение трех часов атаковали ударными беспилотниками юг Одесской области.

— Цель врага — гражданская инфраструктура региона.

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К сожалению, есть попадания по производственно-перегрузочным комплексам, где загорелся пожар, общей площадью 700 кв. м. По состоянию на 06:00 огонь локализован. Среди повреждений есть и зернохранилища, — подчеркнул он.

Кипер добавил, что на месте работают все соответствующие службы, правоохранители фиксируют преступления террористов. Акцентировал, что среди мирных жителей пострадавших нет.

Атака дронами на Одессу сегодня: фото

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Под постоянным обстрелом врага находятся прифронтовые населенные пункты. Ранее мы рассказывали, как село Кругляковка Харьковской области выживает под кассетными снарядами.

Фото: Сили оборони Півдня

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