Убили мужчину осколком кассетного боеприпаса. Россияне беспощадно бьют по Широкому

20 августа россияне убили пожилого мужчину и искалечили пенсионерку в Запорожье. Это произошло в прифронтовом селе Широкое, которое россияне накрыли из РСЗО.

Очевидцы рассказывают, что после взрыва местный крановщик выбежал на улицу, чтобы увидеть, что с машиной, и в этот момент в мужчину попал осколок боеприпаса.

Осколком кассетного боеприпаса убило мужчину: обстоятельства трагедии

По меньшей мере десять мощных взрывов насчитал вечером 20 августа Сергей. Один из осколков чуть не убил его мать. У женщины осколочное ранение ноги.

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Она сидела на скамейке, так ей ногу пробило, — рассказывает Сергей.

Воронки от кассетных реактивных снарядов россиян можно увидеть на огородах и по обе стороны дорог. Люди здесь без света, взрывными волнами оборвало провода. Лидии было плохо в тот день, потому она не выходила из дома. Услышала, как летят снаряды, а потом вылетели стекла.

Террористический обстрел мирных людей убил ее соседа. Мужчине было 60 лет. На месте гибели до сих пор обломок снаряда и пятно крови. Виктора ранило в голову.

Несколько снарядов упали рядом с домом 82-летней Галины. Женщина удивляется, что осталась жива, потому что осколки прошли сквозь стены дома. От шока старушка не спала всю ночь.

Правоохранители обходят дома, чтобы уговорить людей эвакуироваться в Запорожье. Но пока бесполезно.

Желающих пока нет, люди сидят дома, говорят, что не хотят уезжать, — говорит начальник сектора взаимодействия с громадами Александр Нестеров.

Россияне обстреливают Широкое постоянно, но местные говорят, что не хотят покидать родной дом и верят в ВСУ.

Раньше мы рассказывали историю военного, который был на 2 см от смерти.

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