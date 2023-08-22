Убили чоловіка уламком касетного боєприпасу. Росіяни нещадно гатять по Широкому

20 серпня росіяни вбили літнього чоловіка та скалічили пенсіонерку на Запоріжжі. Це сталося у прифронтовому селі Широке, яке росіяни накрили з РСЗВ.

Очевидці розповідають, після вибуху місцевий кранівник вибіг надвір, аби побачити, що з машиною, і в цей момент у чоловіка влучив уламок боєприпасу.

Уламком касетного боєприпасу вбило чоловіка: обставини трагедії

Щонайменше десять потужних вибухів нарахував ввечері 20 серпня пан Сергій. Один з уламків ледь не вбив його матір. У жінки уламкове поранення ноги.

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Вона сиділа на лавці, тож їй ногу пробило, — розповідає Сергій.

Вирви від касетних реактивних снарядів росіян можна побачити на городах та обабіч доріг. Люди тут без світла, вибуховими хвилями пообривало дроти. Лідії було погано в той день, тому вона не виходила з дому. Почула, як летять снаряди, а потім повилітали шибки.

Терористичний обстріл мирних людей вбив її сусіда. Чоловіку було 60 років. На місці загибелі досі уламок снаряда та пляма крові. Віктора поранило в голову.

Кілька снарядів впало поруч з будинком 82-річної Галини. Жінка дивується, що залишилася жива, бо уламки пройшли крізь стіни будинку. Від шоку старенька не спала всю ніч.

Правоохоронці обходять домівки, щоб вмовити людей евакуюватися до Запоріжжя. Але поки — марно.

Охочих поки немає, люди сидять вдома, кажуть, що не хочуть виїжджати, — каже начальник сектора взаємодії з громадами Олександр Нестеров.

Широке росіяни обстрілюють постійно, але місцеві кажуть, що не хочуть полишати рідну домівку та вірять у ЗСУ.

Раніше ми розповідали історію військового, який був на 2 см від смерті.

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