Два сантиметра от смерти. История военного с позывным Санчо, который выжил под шквальным обстрелом

После столкновения на Лиманском направлении он держал свою каску в руках и заметил небольшую дыру, где вошел осколок от снаряда. От смерти его отделяло всего несколько сантиметров.

Санчо рассказывает, когда их подразделение только прибыло, на позициях было достаточно спокойно. Однако позже начался обстрел, который длился почти день. Сначала россияне открывали огонь из минометов, потом была ствольная артиллерия, дальше танки, а в конце еще и ракеты.

Два сантиметра отделяли от смерти: история защитника Санчо

Военный ВСУ с позывным Санчо говорит, сидел с собратьями после обстрела, снял каску и заметил, что в ней дыра. До затылка оставалось 2 см. Мужчину зовут Александр, он воюет на Лиманском направлении.

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Александр вспоминает тот день, защитники заступили на дежурство.

По рации сказали, что будет у нас “дискотека”. Мы догадывались, что будет непросто, но чтобы настолько — и не подозревали, — рассказывает военный на псевдо Санчо.

После тяжелого обстрела, длившегося почти день, военные думали, что уже все. Потом надеялись, что такого больше не будет. На следующий день началось почти то же самое. Только россияне еще пытались дойти до соседней позиции. Надо было открыть огонь.

Мы начали вести огонь, командира отделения ранили, прострелили руку еще одному военному, их пришлось эвакуировать, — рассказывает Санчо.

Все это происходило под шквальными обстрелами минометов и артиллерии, наступлением российской пехоты. Военный говорит, что раньше не стрелял в людей, но был готов морально, что придется убивать врага.

Наступал российский спецназ. Это были не простые солдаты, а обученные, рассказывает военный. Их было около 15 человек.

Но они были грамотными. Нельзя недооценивать врага. Было страшно, пули летели и к нам, и от нас. Я старался выполнить приказ командования.

Во время штурма соседней позиции россияне потеряли много людей. Штурмовиков эвакуировали другие россияне, они не оставляли раненых и убитых. Оккупанты применяли дымовые гранаты, чтобы забрать с поля боя своих.

Все было грамотно продумано, работали специалисты, — говорит военный.

Раньше мы рассказывали историю защитника, который боялся потерять руку и не иметь возможности рисовать.

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