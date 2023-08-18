Если бы не остановила вражеская пуля, он не отступил бы ни за что! История защитника Андрея Панченко

Он не имел боевого опыта, но с первых дней полномасштабного вторжения взял в руки оружие. Андрей Панченко сначала защищал от оккупантов Киевскую область. Тогда за смелость и волевой характер собратья и дали позывной Батя. Потом боец поехал в настоящий ад — под Бахмут.

Делал все ради победы

За год войны парень стал командиром взвода батальона Сармат. Вместе с собратьями участвовал в самых ожесточенных боях, получил три тяжелых ранения и был уверен, что сделает все ради нашей победы. Но 3 августа жизнь Бати оборвала вражеская снайперская пуля.

Любимая Андрея Дарья рассказывает, что он каждый день записывал ей видео. Пара познакомилась уже во время войны, а через три месяца боец сделал девушке предложение.

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Однажды в телефоне Дарья услышала не голос любимого. Ей сообщили, что мужчина погиб.

Это была для меня дикость, потому что я с ним только что говорила, — делится Дарья.

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Даже после ранений возвращался в бой

Андрея Панченко в Донецкой области 3 августа убил вражеский снайпер. До этого мужчина также получал ранения и, несмотря ни на что, возвращался в бой.

— На них сбрасывают с дрона мину, он ее отбивает ногой, она разрывается в зоне паха. Он спас двух человек от тяжелых ранений, — говорит брат погибшего Александр Панченко.

Командир взвода батальона Сармат неоднократно находился в эфире общенационального марафона, рассказывал о ситуации на фронте, и часто делился просто историями войны, потому что знал — это важно украинцам.

Он редко приезжал домой, потому что говорил, что должен быть рядом с собратьями до последнего.

Он говорил такую фразу: “Я эту войну начал, я ее закончу”, — говорит Александр Панченко.

Жена Андрея Панченко говорит, что он любил жизнь, был уверен в себе и всегда первый. Но последние недели бойцу было слишком тяжело.

— Никогда не позволял себе такую эмоцию — слабость. Всегда улыбался, всем передавал любовь к жизни, просто последние дни действительно с ним что-то происходило.

Потому что шли лучшие, его друзья. Чем больше шло ребят, тем сложнее было, — рассуждает Дарья.

У Андрея осталась маленькая дочь, он говорил, что именно ради будущего детей нужно завершить эту войну победой.

Сейчас родные хотят, чтобы Андрею присвоили звание героя Украины посмертно. Для этого собирают документы о боевых достижениях и создадут петицию президенту. Знают, если бы Батю не остановила бы вражеская снайперская пуля, он не отступил бы ни за что и защищал бы страну до нашей победы.

Мы должны помнить героев, отдавших свою жизнь за свободу Украины. Ранее мы рассказывали историю погибшего военного Андрея Воробкало.

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