Вывел из полной осады Изюма свою роту и другие подразделения бригады: история Героя Украины Дениса Макаровского

Нашу страну от захватнических рук врага ежедневно защищают отважные мужчины и женщины. Историю одного из них рассказали журналисты издания АрмияInform. Майор Денис Макаровский — военнослужащий отдельной аэромобильной бригады, который 21 ноября 2022 года получил награду звание Герой Украины с вручением ордена Золотая Звезда.

О вступлении в Вооруженные силы Украины

Свой путь Денис начал в 2015 году, когда поступил в Военную академию в Одессе. После окончания учебы мужчина попал, как он говорит, в свою родную отдельную аэромобильную бригаду. Денис рассказывает, что начал службу в должности командира разведывательного взвода. После начала полномасштабной войны он был назначен на должность командира разведывательной роты, а сейчас занимает должность начальника штаба своего батальона.

— 24 февраля 2022 года моя рота первой была готова к выполнению боевых задач. На следующий день мне и подчиненному личному составу поставили задачу, и мы сразу выдвинулись на ее выполнение. На нашу базу попали только в конце марта.

О первом боевом задании

В начале широкомасштабного вторжения подразделение Дениса находилось на самых тяжелых участках востока Украины. Тогда их задача была найти противника, поскольку никто тогда еще не знал, где находятся наши, а где — подразделения врага.

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Военнослужащий вспоминает, что они должны были тогда быстро ориентироваться и все определять. Тогда он вместе с собратьями отправился к Харьковской кольцевой дороге, где и вступили в первый бой с россиянами.

— Наша разведывательная рота была очень хорошо вооружена, уже тогда мы имели комплексы NLAW и новейшие гранатометы.

Денис рассказывает, что они вступали в бои, а позже пришлось отходить из города Изюм, что в Харьковской области. А после этого была оборона Изюма.

Это было действительно сложно, говорит мужчина, и добавляет, что там он получил свое первое ранение, но несмотря на это, остался на позиции вместе со своими собратьями и продолжил выполнять поставленную задачу.

В тот момент, когда Изюм оказался в осаде противника — Денис смог организовать вывод своей роты и других подразделений его бригады из полного окружения россиян. После того как Денис успешно это сделал, его наградили орденом За мужество III степени.

Брали ли трофеи

— Лично я и мое подразделение воевали уже на многих направлениях российско-украинской войны. Мы стояли против различных подразделений и, конечно, брали трофеи.

Говоря о технике, то в начале полномасштабной войны им удалось взять несколько БТР-82. Но поскольку подразделение Дениса имело достаточное количество собственного вооружения, то трофеи передавали другим батальонам, которые в этом нуждались.

О боях за Шервудский лес

Военный вспоминает, что в Шервудском лесу сначала были постоянные обстрелы артиллерии россиян, а личный состав противника находился не очень близко.

— В те моменты моя рота тесно взаимодействовала вместе с расчетами ПТРК, что давало нам возможность качественно уничтожать технику оккупантов и скопления пехоты.

Денис Макаровский добавляет, что его рота постоянно проводила диверсии, заходили в тыл оккупантов. В лесу им удалось уничтожить половину группы 10-й бригады специального назначения противника. После уничтожения восьми человек, говорит мужчина, остальные россияне убежали.

Но со временем в Шервудском лесу появились другие регулярные войска противника. Тогда подразделение Дениса стояло против мотопехотных бригад и батальонов. Оккупантов было гораздо больше из-за чего силы были не равными. Однако военнослужащий вспоминает, это им не помешало заходить в тыл к противнику и выбивать их с занимаемых позиций.

О защите Белогоровки в Луганской области

Бригада Дениса держит позиции в Белогоровке уже почти год. Они столкнулись там с одним из самых сильных противников — вагнеровцев.

— С ними интересно воевать в том смысле, что если их отправляют в бой, то они идут до конца.

Также военный рассказывает, что им приходилось сталкиваться и с бойцами так называемых ЛНР, ДНР и штурмовыми группами спецназначения. Денис Макаровский отмечает, что никогда не стоит недооценивать врага. Подразделению сейчас известно, что они уничтожили три полных эшелона вагнеровцев. Языком цифр, это приблизительно полторы тысячи солдат противника.

Но не только военные защищают наше государство. Военные медики ежедневно спасают жизни тех, кто защищает наше государство от оккупантов. Читай историю парамедика, который потерял ногу, но не желание бороться.

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