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Вывел из полной осады Изюма свою роту и другие подразделения бригады: история Героя Украины Дениса Макаровского

Диана Просяник, редактор сайта 07 августа 2023, 19:00
Денис Макаровський
Фото: Армия.Inform

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Вывел из полной осады Изюма свою роту и другие подразделения бригады: история Героя Украины Дениса Макаровского
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