Хочу на фронт к братикам! Им тяжело… История парамедика, потерявшего ногу, но не желание бороться

Украинские медики — проявление искренней человечности и чрезвычайной силы. Они ежедневно продолжают спасать тех, кто хранит свободу всей страны. И сегодня, 27 июля, в День медицинского работника мы рассказываем историю еще одного украинского героя — защитника и парамедика Александра Журавля.

33-летний мужчина до 24 февраля был ветеринаром и работал на ферме. Тогда и подумать не мог, что когда-нибудь его навыки пригодятся ему на поле боя, чтобы спасать человеческие жизни.

Если ты парамедик, то должен делать иногда очень сложный выбор, потому что ты понимаешь, что кто-то может не доехать до стабилизационного пункта. Ты можешь угадать, или нет.

Без военного опыта, но с сильным желанием прогнать врага, Александр вступил на службу в ТРО. Сначала занимал должность заместителя гранатометчика, а затем начал спасать бойцов как парамедик.

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Первым был собрат Дизель, которого вместе спасали из-под минометного обстрела.

Через неделю, когда его подразделение воевало под Соледаром, Александр спас с десяток бойцов, пока сам не попал под обстрел. Так с другим раненым и ждал эвакуации.

Помню, как присел на колено. Смотрю, а у меня нога качается. Она еще держалась на мышцах.

Со стабилизационного пункта Александра доставили в Днепр, где ему ампутировали ногу. Затем еще 11 дней он пробыл в коме.

Из-за тяжелого состояния бойца отправили в Киев. В столице мужчина около двух месяцев находился в реанимации. Наконец Александра доставили во Львов, где ему и сделали протезирование.

Сейчас боец проходит реабилитацию, передвигается с помощью костылей, но порой пытается ходить самостоятельно и даже подтанцовывает.

Александр признается, что без поддержки самых родных было бы гораздо труднее проходить все испытания. Сейчас мечтает о скорейшем выздоровлении и предстоящей свадьбе с невестой, которую планировали уже давно.

Впрочем, мужчина не исключает мысли вернуться на фронт, ведь сейчас там воюет его брат и тесть.

Иногда мне хочется туда. Там братики! Им тяжело, хочется помочь, — говорит Александр со слезами на глазах.

Нередко именно от врачей на стабпункте зависит, удастся ли сохранить жизнь военного, поскольку в ближайший госпиталь обычно нужно ехать десятки километров. Читай историю о непростой работе парамедиков и как они спасают жизни в стабпунктах.

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