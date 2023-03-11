Люди

Место, где понимаешь важность каждой минуты: как парамедики спасают жизни в стабпунктах

Даниэла Долотова, редактор сайта 11 марта 2023, 13:00

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Место, где понимаешь важность каждой минуты: как парамедики спасают жизни в стабпунктах
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