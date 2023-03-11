Место, где понимаешь важность каждой минуты: как парамедики спасают жизни в стабпунктах

Стабилизационный пункт в Донецкой области — именно здесь видны настоящие последствия “русского мира”. Это место где начинаешь понимать важность каждой минуты.

Нередко именно от врачей на стабпункте зависит, удастся ли сохранить жизнь военного, поскольку в ближайший госпиталь обычно нужно ехать десятки километров.

Журналистка военного телевидения Светлана Сапожинская рассказывает, что только мгновение на стабилизационном пункте можно найти спокойное.

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Так что не успеваешь познакомиться с медиками, как в помещение заносят тяжелораненого бойца. Фельдшеры и анестезиологи немедленно приступают к стабилизации.

Все действия производятся быстро. С раненого срезают одежду и осматривают ранения.

В этот раз врач просит бойца сделать глубокий вдох, несмотря на боль, чтобы напряглись легкие и можно было узнать, цела ли спина.

Еще несколько ловких движений и раненый готов к дальнейшей эвакуации в госпиталь. Раненого кладут на носилки и оперативно переносят в скорую. Только оправившись медики подробнее рассказывают, какие ранения получил боец и как пришлось его спасать.

Он поступил тяжелым, правое бедро сквозное, левое легкое сквозное, крови он потерял много, — говорит военный ДШУ ВСУ Игорь.

Военнослужащая ДШВ ВСУ Яна добавляет, что для стабилизации пришлось сделать дренаж, вывести трубку, которая вывела лишнюю кровь, а уже потом можно было отправлять на эвакуацию. На вопрос журналистки Светланы Сапожинской, будет ли жить боец, Яна уверенно говорит, что будет жить долго и счастливо.

Медики на фронте ежедневно спасают сотни раненых бойцов. Они постоянно в движении, равно как и бойцы носят амуницию. Читай, сколько весит амуниция медика на фронте.

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