Когда думаю, что это самый тяжелый день — наступает следующий. История парамедика Аляски о работе на фронте

Каждый день медики на фронте спасают раненых военных. Приходится бороться не только с врагом, но и с людьми, не желающими учиться правильной тактической медицине.

Кроме этого, на каждый боевой выход медик на фронте надевает снаряжение, которое может весить до 30 кг. Это значительно усложняет работу и может очень плохо сказаться на здоровье.

Парамедик с позывным Аляска рассказала Вікнам о решении пойти воевать, трудностях работы на фронте и что придает сил для борьбы.

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О 24 февраля и решении пойти воевать

— Как началось для вас 24 февраля? Как решили отправиться на фронт? Как отреагировали ваши родные, друзья, коллеги?

— Для меня 24 февраля началось, как и для многих украинцев, со звонка: “Просыпайся, началось…” Я проснулась, собрала рюкзак, добро своих животных, подумала, куда могу их отправить. 24 февраля я купила корм животным, таблетки, которые они должны принимать, отнесла любимцев в надежное место, и начала думать, к кому примкнуть. Так я оказалась в штабе Женского ветеранского движения.

Мы работали и на эвакуации, и на поставках, и параллельно готовились к отправке на фронт.

Родные, друзья, коллеги отреагировали максимально адекватно, потому что они не ожидали, что может быть как-то иначе.

— У вас был военный опыт раньше? Как стали парамедиком? Рассматривали ли другое направление?

Военного опыта раньше не было. Парамедиком стала, потому что у меня медицинское образование, ранее я изучала тактическую медицину. Это было максимально логичным решением в тот момент. Другие направления я не рассматривала, потому что у меня не было глубоких знаний в иных военных дисциплинах.

Сейчас я попробовала б, в качестве альтернативы, определенные другие специальности, которые мне нравятся. Но это, наверное, больше рассуждения. Потому что боевая медицина — это любовь.

— У вас довольно красивый позывной? Как вы его выбрали? Это что-то для вас значит?

Аляской я стала задолго до полномасштабного вторжения, я его не выбирала, оно просто приклеилось. Один человек меня так назвал, остальные услышали и подхватили. Так он со мной и остался. Это уже часть меня, позывной со мной органичен, это созвучно с моими внутренними моментами. Иногда, когда кто-то зовет меня по имени, я такая: “Кто? Что?”

Я привыкла, что ко мне по большей части обращаются Аляска и такая: “О, точно, это зовут меня”.

— Вы рассказывали, что являетесь владелицей кота, собаки и лошади. Лошади – это не просто домашние животные, как появилась любовь к ним? С кем они сейчас? Удается ли узнавать, как их дела, во время пребывания на фронте?

У меня есть кот, зовут его Генерал Глоб, собачка Глеблин и две лошади. Любовь к лошадям была у меня всегда. Любовь к коням и драконам.

Драконов я пока в этом мире не встречала, поэтому завела лошадей.

Сейчас они стоят в конюшне, там полный постой. У них все хорошо. Мне рассказывают, как они, присылают видео, я постоянно на связи. Я о них не беспокоюсь. Хозяйка конюшни — замечательная женщина, которая безумно любит животных, и я знаю, что с ними все будет хорошо. Кот и собака тоже в очень надежном месте. Мне постоянно присылают их фото и видео.

О трудностях в работе парамедика

— Вы участвовали в боях в Харьковской области, были в горячих точках, что было сложнее во время работы там?

— Там действительно было тяжело, горячо, было много работы. Для меня самым неприятным были мои максимально неудобные берцы. В которых я жутко страдала, честно. Дискомфорт от этих берцов затмевал все на свете.

— Насколько тяжело носить на себе снаряжение в течение всего дня, какие последствия это может иметь для здоровья?

— Носить на себе все снаряжение на протяжении дня это действительно тяжело. Это дает очень большую нагрузку на колени, позвоночник. Могут быть максимально разные проблемы со здоровьем — спектр очень широкий.

— С какими основными неудобствами сталкиваются медики на фронте, когда нужно все время носить бронежилеты?

В начале моего пути парамедика, мои плиты весили, наверное, 10 кг или чуть больше.

У меня жутко болели ребра от этого, было тяжело дышать.

Ты постоянно в движении. У тебя помимо брони есть еще рюкзак, разгрузка, оружие. Ты активно двигаешься, должна бегать. Это, опять же, нагрузка на колени, потому что это самый нагружаемый сустав в нашем организме.

Когда мы возвращались с выхода на базу, я это все снимала и думала: “Какое счастье!”

Женщины, когда жили в те времена, когда вынуждены были носить корсеты, они страдали. Но если бы они попали сюда и вынуждены были носить такую броню, они бы думали, что корсеты не такие плохие.

— Что тяжелее всего в работе парамедика? Что самое необходимое для парамедика на фронте? Чего не хватает?

Самое тяжёлое в работе парамедика — борьба с некомпетентными товарищами и людьми, которые не желают учиться. Тем самым они подвергают опасности тех, кто рядом с ними. Это фанаты налбуфина (медицинский препарат — ред.), люди, которые хотят накладывать турникет чуть ли ни на шею и попускать его и т.д. Не хватает качественного такмеда, потому что это расходники, которые стоят дорого и быстро разлетаются.

Что придает сил

— Что помогает держаться на фронте и дает сил не сдаваться в самые сложные моменты?

Как и большинству тех, кто воюет, помогают держаться люди и понимание, для чего ты это делаешь. Мне очень помогает мой экипаж, команда, с которой мы с самого начала, несмотря на какие-то разногласия. Помогает ЖВД. Я знаю, что у нас есть прекрасный, надежный тыл, и он не оставит нас.

Помогают близкие и понимание, для чего ты это делаешь. Я чётко знаю, для чего. Поэтому, когда даже появляются какие-то мрачные мысли, я напоминаю себе об этом.

Смотрю по сторонам и вижу людей, с которыми я была во всяких неприятных ситуациях, и понимаю, что надо идти до конца.

— Есть ли история, которая поразила вас больше всего во время пребывания на фронте?

Мне довольно сложно выделить какое-то конкретное событие, потому что у меня вся война идет каким-то сплошным потоком. Все, что происходит, связывается воедино. Наверное, то, что меня зацепило, когда я увидела разбомбленное село, полуразбитый дом и выжженную клумбу.

Я увидела, как дедушка ухаживал за цветами на этой выжженной клумбе на фоне разбитого села. Это было впечатляюще.

— Какой день можете назвать самым трудным за время пребывания на фронте?

— Каждый раз, когда я думаю: “Вот он — мой самый тяжелый день пребывания на фронте”, случается следующий не менее тяжелый. Поэтому я думаю, что самый тяжелый день еще предстоит, как и самый радостный.

— Сейчас в армии много женщин, но до этого система была сделана “под мужчин”. Сталкивались ли вы с дискриминацией? Возможно, были другие вещи, которые мешали работать?

— С дискриминацией за время службы сталкивалась единожды. Это был настолько мимолетный и абсурдный опыт, что даже упоминать о нем смысла нет. Чтобы существенно — нет. Случается так, что могут быть разногласия характеров, ведь воюют люди из разных миров, сфер деятельности.

О проявлениях российской пропаганды

— До 24 февраля вы были редактором программы Антизомби и сражались с российской пропагандой. Видите ли вы сейчас ее проявления на фронте или среди гражданских? Пытаетесь бороться еще и с этим?

Среди гражданских прослеживаются моменты, потому что не все люди способны дифференцировать информацию. Они вроде как противники всего происходящего, но при этом с верой в “хороших русских”. Они продолжают читать и смотреть какие-то псевдолиберальные Telegram-каналы, видео на YouTube. Потом выносят какие-то гипотезы, от которых волосы дыбом.

Но, благо, ребята з Антизомби трудятся не покладая рук. Всегда можно сказать таким людям: “Просто посмотри Антизомби и твои проблемы решатся” (смеется — ред.). Некая таблетка от безумия.

Среди военных: я пару раз наблюдала, как мой бывший собрат смотрел РенТВ. Я ему говорю: “Ты что… Смотришь РенТВ?” А он отвечает: “Ну это же про русалок”. (смеется — ред.) Это было забавно, но немного странно.

О феномене собратства и силе украинцев

— Среди украинских военных есть настоящий феномен собратства. Как думаете, с чем это связано?



— Думаю, если бы не было этого феномена, то нам было бы не выжить. Потому что это единство. Вспоминается банальная притча о прутиках: один сломать легко, а много — попробуй.

Мы как эти прутики — собраны воедино, и нас таким образом не сломать никому.

— Прошел уже год полномасштабного вторжения, украинская армия поменялась. Чувствуют ли бойцы на передовой эти перемены? Что именно вы лично заметили?

— Разумеется, изменения есть. В начале полномасштабной войны все было максимально сумбурно, хаотично. Сейчас все структурировалось, и есть четкое понимание, что, куда и зачем. Наладились поставки, начиная от каких-то бытовых вещей и заканчивая оружием. Есть возможность наших западных партнеров обучению бойцов каких-то военных дисциплин.

Армия растет, развивается и с каждым днем становиться все лучше.

— Изменилось ли поведение врага за этот год, непосредственно их атаки?

— Враг становится подлее, коварнее. Этого и следовало ожидать, потому что каждое действие имеет свое противодействие.

— В чем сила украинцев?

— Сила украинцев в единении, вере в свою победу.

Как помочь медикам на фронте

Боевые медики спасают военных не всегда на дежурстве на скорой, но и на поле боевых действий. Ты можешь защитить их здоровье и жизнь, присоединившись к масштабному сбору от Вікон и Женского ветеранского движения.

Цель — собрать 2 000 000 грн для закупки 50 сверхлегких бронежилетов Angel armor именно для боевых медиков.

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