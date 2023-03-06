Когда думаю, что это самый тяжелый день — наступает следующий. История парамедика Аляски о работе на фронте

Каждый день медики на фронте спасают раненых военных. Приходится бороться не только с врагом, но и с людьми, не желающими учиться правильной тактической медицине.
Кроме этого, на каждый боевой выход медик на фронте надевает снаряжение, которое может весить до 30 кг. Это значительно усложняет работу и может очень плохо сказаться на здоровье.
Парамедик с позывным Аляска рассказала Вікнам о решении пойти воевать, трудностях работы на фронте и что придает сил для борьбы.
— Для меня 24 февраля началось, как и для многих украинцев, со звонка: “Просыпайся, началось…” Я проснулась, собрала рюкзак, добро своих животных, подумала, куда могу их отправить. 24 февраля я купила корм животным, таблетки, которые они должны принимать, отнесла любимцев в надежное место, и начала думать, к кому примкнуть. Так я оказалась в штабе Женского ветеранского движения.
Мы работали и на эвакуации, и на поставках, и параллельно готовились к отправке на фронт.
Мы работали и на эвакуации, и на поставках, и параллельно готовились к отправке на фронт.
Родные, друзья, коллеги отреагировали максимально адекватно, потому что они не ожидали, что может быть как-то иначе.
Военного опыта раньше не было. Парамедиком стала, потому что у меня медицинское образование, ранее я изучала тактическую медицину. Это было максимально логичным решением в тот момент. Другие направления я не рассматривала, потому что у меня не было глубоких знаний в иных военных дисциплинах.
Сейчас я попробовала б, в качестве альтернативы, определенные другие специальности, которые мне нравятся. Но это, наверное, больше рассуждения. Потому что боевая медицина — это любовь.
Куба и Аляска
Аляской я стала задолго до полномасштабного вторжения, я его не выбирала, оно просто приклеилось. Один человек меня так назвал, остальные услышали и подхватили. Так он со мной и остался. Это уже часть меня, позывной со мной органичен, это созвучно с моими внутренними моментами. Иногда, когда кто-то зовет меня по имени, я такая: “Кто? Что?”
Я привыкла, что ко мне по большей части обращаются Аляска и такая: “О, точно, это зовут меня”.
Я привыкла, что ко мне по большей части обращаются Аляска и такая: “О, точно, это зовут меня”.
У меня есть кот, зовут его Генерал Глоб, собачка Глеблин и две лошади. Любовь к лошадям была у меня всегда. Любовь к коням и драконам.
Драконов я пока в этом мире не встречала, поэтому завела лошадей.
Драконов я пока в этом мире не встречала, поэтому завела лошадей.
Сейчас они стоят в конюшне, там полный постой. У них все хорошо. Мне рассказывают, как они, присылают видео, я постоянно на связи. Я о них не беспокоюсь. Хозяйка конюшни — замечательная женщина, которая безумно любит животных, и я знаю, что с ними все будет хорошо. Кот и собака тоже в очень надежном месте. Мне постоянно присылают их фото и видео.
— Там действительно было тяжело, горячо, было много работы. Для меня самым неприятным были мои максимально неудобные берцы. В которых я жутко страдала, честно. Дискомфорт от этих берцов затмевал все на свете.
— Носить на себе все снаряжение на протяжении дня это действительно тяжело. Это дает очень большую нагрузку на колени, позвоночник. Могут быть максимально разные проблемы со здоровьем — спектр очень широкий.
В начале моего пути парамедика, мои плиты весили, наверное, 10 кг или чуть больше.
У меня жутко болели ребра от этого, было тяжело дышать.
У меня жутко болели ребра от этого, было тяжело дышать.
Ты постоянно в движении. У тебя помимо брони есть еще рюкзак, разгрузка, оружие. Ты активно двигаешься, должна бегать. Это, опять же, нагрузка на колени, потому что это самый нагружаемый сустав в нашем организме.
Когда мы возвращались с выхода на базу, я это все снимала и думала: “Какое счастье!”
Когда мы возвращались с выхода на базу, я это все снимала и думала: “Какое счастье!”
Женщины, когда жили в те времена, когда вынуждены были носить корсеты, они страдали. Но если бы они попали сюда и вынуждены были носить такую броню, они бы думали, что корсеты не такие плохие.
Самое тяжёлое в работе парамедика — борьба с некомпетентными товарищами и людьми, которые не желают учиться. Тем самым они подвергают опасности тех, кто рядом с ними. Это фанаты налбуфина (медицинский препарат — ред.), люди, которые хотят накладывать турникет чуть ли ни на шею и попускать его и т.д. Не хватает качественного такмеда, потому что это расходники, которые стоят дорого и быстро разлетаются.
Как и большинству тех, кто воюет, помогают держаться люди и понимание, для чего ты это делаешь. Мне очень помогает мой экипаж, команда, с которой мы с самого начала, несмотря на какие-то разногласия. Помогает ЖВД. Я знаю, что у нас есть прекрасный, надежный тыл, и он не оставит нас.
Помогают близкие и понимание, для чего ты это делаешь. Я чётко знаю, для чего. Поэтому, когда даже появляются какие-то мрачные мысли, я напоминаю себе об этом.
Смотрю по сторонам и вижу людей, с которыми я была во всяких неприятных ситуациях, и понимаю, что надо идти до конца.
Смотрю по сторонам и вижу людей, с которыми я была во всяких неприятных ситуациях, и понимаю, что надо идти до конца.
Мне довольно сложно выделить какое-то конкретное событие, потому что у меня вся война идет каким-то сплошным потоком. Все, что происходит, связывается воедино. Наверное, то, что меня зацепило, когда я увидела разбомбленное село, полуразбитый дом и выжженную клумбу.
Я увидела, как дедушка ухаживал за цветами на этой выжженной клумбе на фоне разбитого села. Это было впечатляюще.
Я увидела, как дедушка ухаживал за цветами на этой выжженной клумбе на фоне разбитого села. Это было впечатляюще.
— Каждый раз, когда я думаю: “Вот он — мой самый тяжелый день пребывания на фронте”, случается следующий не менее тяжелый. Поэтому я думаю, что самый тяжелый день еще предстоит, как и самый радостный.
— С дискриминацией за время службы сталкивалась единожды. Это был настолько мимолетный и абсурдный опыт, что даже упоминать о нем смысла нет. Чтобы существенно — нет. Случается так, что могут быть разногласия характеров, ведь воюют люди из разных миров, сфер деятельности.
Среди гражданских прослеживаются моменты, потому что не все люди способны дифференцировать информацию. Они вроде как противники всего происходящего, но при этом с верой в “хороших русских”. Они продолжают читать и смотреть какие-то псевдолиберальные Telegram-каналы, видео на YouTube. Потом выносят какие-то гипотезы, от которых волосы дыбом.
Но, благо, ребята з Антизомби трудятся не покладая рук. Всегда можно сказать таким людям: “Просто посмотри Антизомби и твои проблемы решатся” (смеется — ред.). Некая таблетка от безумия.
Среди военных: я пару раз наблюдала, как мой бывший собрат смотрел РенТВ. Я ему говорю: “Ты что… Смотришь РенТВ?” А он отвечает: “Ну это же про русалок”. (смеется — ред.) Это было забавно, но немного странно.
— Думаю, если бы не было этого феномена, то нам было бы не выжить. Потому что это единство. Вспоминается банальная притча о прутиках: один сломать легко, а много — попробуй.
Мы как эти прутики — собраны воедино, и нас таким образом не сломать никому.
Мы как эти прутики — собраны воедино, и нас таким образом не сломать никому.
— Разумеется, изменения есть. В начале полномасштабной войны все было максимально сумбурно, хаотично. Сейчас все структурировалось, и есть четкое понимание, что, куда и зачем. Наладились поставки, начиная от каких-то бытовых вещей и заканчивая оружием. Есть возможность наших западных партнеров обучению бойцов каких-то военных дисциплин.
Армия растет, развивается и с каждым днем становиться все лучше.
Армия растет, развивается и с каждым днем становиться все лучше.
— Враг становится подлее, коварнее. Этого и следовало ожидать, потому что каждое действие имеет свое противодействие.
— Сила украинцев в единении, вере в свою победу.
Боевые медики спасают военных не всегда на дежурстве на скорой, но и на поле боевых действий. Ты можешь защитить их здоровье и жизнь, присоединившись к масштабному сбору от Вікон и Женского ветеранского движения.
Цель — собрать 2 000 000 грн для закупки 50 сверхлегких бронежилетов Angel armor именно для боевых медиков.
Цель — собрать 2 000 000 грн для закупки 50 сверхлегких бронежилетов Angel armor именно для боевых медиков.
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