Интервью
Эксклюзив

Когда на весах здоровье и обязанности — боевой медик Джейн о вызовах работы на передовой

Елена Яковлева, редактор сайта 28 февраля 2023, 13:00
Олена Шарговська - інтерв'ю з бойовою медикинею

Эксклюзивы
Дитинство під час війни: як війна вплине на майбутнє дітей
Дети и война: как потерянное детство повлияет на будущее и как родители могут помочь малышам
кількість сексу
Каждый день или несколько раз в неделю? Сколько нужно заниматься сексом для здоровья
Людмила Кравчук
Я была как в аду, но перевернула эту страницу: история пограничницы, которая выжила в боях за Мариуполь
Тамила Ташева
Без товарных вагонов, но россияне должны покинуть Крым: большое интервью с Тамилой Ташевой о крымском сопротивлении в 2014 и современных событиях
Смотреть больше

Больше новостей
Місячний посівний календар на березень 2023: коли і що сіяти
Лунный посевной календарь на март 2023 года: когда лучше заниматься садоводством
обстрел пожарной части Святогорск
Обстрел Святогорска 28 февраля: есть погибший и раненые — что известно
Історія 11-річного Івана Данайканича, що купив машину для ЗСУ
Душа плачет по таким! Военные восхищаются 11-летним мальчиком, который купил машину для ВСУ
резинові іграшки
Опасность там, где ее не ждали: почему резиновые игрушки для ванной небезопасны
Смотреть больше

Материалы по теме

обстрел пожарной части Святогорск
Обстрел Святогорска 28 февраля: есть погибший и раненые — что известно
Історія 11-річного Івана Данайканича, що купив машину для ЗСУ
Душа плачет по таким! Военные восхищаются 11-летним мальчиком, который купил машину для ВСУ
Історія 19-річної Русі, яка втратила ногу, але вирішила боротися
Если бы привезли на десять секунд позже, ее могло бы не быть! История 19-летней военной Руси, которая потеряла ногу на войне
Дитинство під час війни: як війна вплине на майбутнє дітей
Дети и война: как потерянное детство повлияет на будущее и как родители могут помочь малышам

Видео
0:03:16
Історія 11-річного Івана Данайканича, що купив машину для ЗСУ

Душа плачет по таким! Военные восхищаются 11-летним мальчиком, который купил машину для ВСУ
0:05:08
Мар'їнка
В городе не осталось ничего живого — только одни руины: какая ситуация в Марьинке сейчас
Карта бойових дій в Україні
Обстрел Черниговской области и воздушная разведка: карта боевых действий в Украине 28 февраля в режиме онлайн
0:04:49
Вугледар
Собирают воду из сточной трубы, пока каждая капля может стать последней: какая ситуация в Угледаре и как выживают местные
0:05:22
Українські партизани в Криму: діяльність та як доєднатися
Украинский флаг и подорванная железная дорога — деятельность украинских партизан в Крыму и как к ним присоединиться
0:04:25
Історія воїна, який повернувся з Камбоджі й вступив у ЗСУ
Вместо путешествий по миру — освобождение родной страны: история воина, вернувшегося из Камбоджи и вступившего в ВСУ
0:03:39
Як військові ЗСУ навчаються у Великій Британії
Всегда готовы — идти в бой и защищать Украину: как военные ВСУ учатся в Великобритании
0:07:38
відключення світла 2023
Свет может закончиться? Будут ли отключения света в 2023 году
0:03:32
Медцентр Лелека
Страна, где рожают детей, обязательно победит! Работа медцентра Лелека за год войны
0:14:05
Мрія
Как можно себе представить небо без Мрии? Год назад российские войска уничтожили Ан-225 — как выглядит самолет сейчас
Больше видео
Історія 19-річної Русі, яка втратила ногу, але вирішила боротися
Читать дальше
Если бы привезли на десять секунд позже, ее могло бы не быть! История 19-летней военной Руси, которая потеряла ногу на войне

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь