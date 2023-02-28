Когда на весах здоровье и обязанности — боевой медик Джейн о вызовах работы на передовой

Елена Шарговская с позывным Джейн — парамедик, доброволец, член Женского ветеранского движения и Госпитальеров.

В мирной жизни ее деятельность всегда была связана со словом, но события 2014 года дали женщине понять, что в стороне от этой войны оставаться нельзя.

Тогда она безо всякого медицинского образования стала на путь освоения профессии боевого медика. Елена искренне рассказала нам, как это — быть парамедиком на фронте, и с какими трудностями на войне она сталкивается.

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А мы знаем, как ты можешь помочь ей и другим боевым парамедикам сохранить свою жизнь и вернуться домой здоровыми. Подробности читай в конце интервью.

— Чем Вы занимались в мирной жизни и что мотивировало стать парамедиком?

— Я пришла к этому в 2015 году. В 2014 году я пыталась найти себе место на войне, потому что просто чувствовала, что не могу не быть к этому причастной.

Также я уже к тому времени не имела кого-то, кто бы зависел от меня. Сын уже взрослый, родители еще не старые. Есть младшая сестра, которая все эти годы держит мой тыл.

То есть я тот человек, который не привязан ничем и может позволить себе выбирать свой путь. Я считала необходимым приобщиться к войне, но специальных знаний у меня в то время не было вообще.

Я по образованию — филолог. Работала в Институте национальной памяти. В общем, моя работа была связана с журналистикой и литературным редактированием.

Поэтому мы с подругами пошли туда, где набирали добровольцев без медицинского образования — в Первый добровольческий мобильный госпиталь. Там я получила первые знания по тактической медицине.

Потом я пошла в добровольческий батальон Госпитальеры. Когда началось полномасштабное вторжение, мне было очевидно, чем заниматься, потому что у меня есть соответствующие знания, навыки и опыт.

— Как это — быть боевым медиком? Что входит в Ваши обязанности?

— Моя обязанность — это медицинская эвакуация. В Госпитальерах мы дежурили посменно неподалеку от передовой экипажем — врач, парамедик и водитель. Если был вызов, то выезжали за ранеными, отвозили их на стабилизационный пункт или передавали на следующее звено эвакуации, по дороге оказывали им необходимую помощь.

Сейчас я служу в Вооруженных силах, так что у нас есть больше обязанностей. К примеру, мы проводим для бойцов тренировки по тактической медицине.

Но все равно основное для меня — эвакуация, а также помощь на стабилизационных пунктах, где мы дежурим. Это место — первая больница в относительно безопасном месте ближе всего к ведению боевых действий, там, где уже есть настоящие врачи, операционные, возможность оказать квалифицированную помощь.

Но там часто не хватает рук для работы, поскольку помощь должна предоставляться максимально быстро. Там раненого бойца стабилизируют и везут в госпиталь еще на более спокойную территорию.

— Из чего состоит Ваша амуниция?

— Складывается плюс-минус так же, как у бойца, то есть это должен быть бронежилет, каска, тактические очки, налокотники, наколенники.

Легким шлемом меня обеспечило Женское ветеранское движение, потому что для медика очень важно, чтобы амуниция была удобной, легкой, но при этом она должна защищать.

В этом шлеме я чувствую себя комфортно, мне не хочется снять его, как только есть такая возможность, как только загрузились с раненым в машину. Этого лучше не делать, потому что россияне могут попасть в авто или рядом с ним. А у нас не бронированная техника.

Что касается бронежилета, то мне его выдали в Госпитальерах. Он относительно легкий, с керамическими плитами.. Для меня было наиболее важно, чтобы он был удобным в работе. Но у меня есть сестры, которые уже пользуются облегченными плитами следующего поколения. Такой броник можно вообще не замечать на себе.

— Насколько тяжело носить на себе это снаряжение в течение всего дня?

— Медик всегда с рюкзаком. И это достаточно серьезный вес. Если боевой медик выходит на работу с группой военных, он несет то же, что и другие, но плюс еще свой рюкзак.

Очень видно, что из-за этого начинаются проблемы со спиной и коленями. Потому что они должны выдерживать вес, на который наш организм не рассчитан.

Среди медиков есть много женщин. Все-таки нам физически тяжелее носить большой вес. Для девушек всегда стараются подобрать более легкие броники. Но все равно вижу по сестрам, что с поясницей есть проблемы.

Это потом очень тяжело лечится, а особенно потому, что ты не перестаешь это носить. То есть проблема уже есть, но ты не можешь сказать: “Ой, нет, у меня болит спина, я больше не буду носить броник”.

Поэтому проблема дальше обостряется. Последствия — боли в спине, протрузии, межпозвонковые грыжи, серьезные повреждения коленных суставов.

— Бронежилеты Angel armor весят всего 2 кг. Насколько они эффективны?

— Сертифицированная продукция неоднократно проверяется производителем. Эти бронежилеты прошли испытания. Это значит, что они не менее эффективны, чем обычные.

Кроме того, девушки из Женского ветеранского движения обладают большим военным опытом и очень тщательно подходят к выбору того, что они закупают.

Эта технология (производства бронежилетов — ред.) у нас пока не очень распространена именно из-за цены, но для женщин это очень важно. Особенно для медиков, ведь им нужно работать, не отвлекаясь ни на что, и их движения должны быть свободными и быстрыми.

— Чего не хватает медикам на фронте?

— Большой процент снабжения конкретными средствами тактической медицины, медицинских средств и лекарств лежит на плечах волонтеров. Но они с этим справляются. А вот то, что не могут волонтеры, — это рациональное распределение человеческих ресурсов.

В старых нормах прописано, или я не знаю, почему так выходит, но в некоторых частях только человек с медицинским образованием может работать на эвакуации. И выходит так, что ценные высококвалифицированные врачи (на обучение которых идет шесть лет, затем три года интернатуры и опыт работы) отправляются на передний край на эвакуацию — то, что может сделать человек без образования, но с навыками боевого медика.

Все-таки у гражданских врачей есть другие навыки. Их нужно переучить под специальные боевые условия. В то же время они крайне необходимы в госпиталях, на стабилизационных пунктах.

Также в ВСУ иногда распределяют людей просто лишь бы куда, закрывая дыры и несмотря на квалификацию бойца, его навыки. Это общая проблема, и она очень вредит медицинскому направлению. В частности, поэтому медиков на фронте остро не хватает.

— С какими вызовами и трудностями Вы сталкиваетесь на войне?

— Для меня было неожиданностью, что до сих пор некоторые бойцы не хотят брать аптечки, потому что есть такое суеверие, что якобы если взять индивидуальную аптечку, то получишь ранение.

Я с таким сталкивалась в 2015 году и думала, что мы уже это переросли за почти девять лет войны, но слышала это и сейчас. Приходят новые люди с теми же старыми предрассудками. Мы учим бойцов и пользоваться всем, что есть в индивидуальной аптечке, и объясняем, что ее нужно обязательно иметь с собой.

Еще нелишне повторить, что нельзя экономить на медицинских средствах, особенно на турникетах. Их нельзя сделать, просто глянув, как они выглядят.

Это, равно как и бронежилеты, должно быть испытано, пройти экспертизу и тогда это работает. А если это какой-то no name из сломающейся пластмассы и разорвущейся стропы, то это уже не средство защиты, а лотерея, в которой бойцы платят жизнью за экономию средств.

Что касается обеспечения, то мы смирились, что это “война за свой счет”, и всей Украиной закрываем военные потребности. Что-то покупаем иногда сами. Очень много помогают волонтеры.

— Что посоветуете медикам, только начинающим свой путь на войне или планирующим это сделать?

— Учиться. Если человек уже работал, то постоянно нужно обновлять свои знания, потому что эта отрасль развивается у нас. Также всемирные организации учатся на нашей войне, и международные протоколы обновляются. Новые знания доступны, они есть в Интернете.

Те, кто только хочет стать боевыми медиками, так же — учиться, искать для себя курсы, ведь этому нельзя научиться исключительно в интернете.

Также нужно заниматься своей физической формой, потому что медик должен иметь возможность делать многое фактически на уровне с бойцом.

Но также не нужно думать, что если ты не супервумэн или супермэн, то это для тебя недоступно. Это все тренируется и развивается.

Впрочем, важна выносливость не только физическая, но и психологическая. Это не та история, из которой ты сможешь выйти, если тебе не понравится.

Должна быть готовность работать в команде, жить, взаимодействовать с разными людьми и находить с ними общий язык, который будет эффективным для работы и максимально бережливым для психического здоровья.

— В чем сила украинцев?

— В нашем упрямстве. У нас нет синдрома выученной беспомощности. Мы воспринимаем все как вызов. Так было на протяжении всей нашей истории. В 2013 году, когда ситуация казалась безнадежной, украинцы не опускали руки.

Мы просто знаем свою цель и идем к ней. Потому что у нас нет другого выбора. Мы не можем сдать Украину. Мы боремся абсолютно всеми способами.

Есть прямой способ — пойти на фронт. Но есть еще один очень тяжелый способ, который я для себя попробовала, но увидела, что не очень эффективна в этом, — это волонтерство.

Хочу вспомнить девушек из Женского ветеранского движения. Это тоже борьба и без нее мы были бы гораздо менее эффективны. Это украинская черта — находить свою возможность бороться.

Как помочь медикам

Боевые медики спасают военных не всегда на дежурстве на скорой, но и на поле боевых действий. Ты можешь защитить их здоровье и жизнь, присоединившись к масштабному сбору от Вікон и Женского ветеранского движения.

Цель — собрать 2 000 000 грн для закупки 50 сверхлегких бронежилетов Angel armor именно для боевых медиков.

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Главное фото: Евгений Малолетка