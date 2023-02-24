Война в Украине

Сохрани не одну жизнь! Как поддержать сбор на сверхлегкие бронежилеты для боевых медиков

Даниэла Долотова, редактор сайта 24 февраля 2023, 16:30
Збір на бронежилети
Фото: Facebook

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