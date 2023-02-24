Сохрани не одну жизнь! Как поддержать сбор на сверхлегкие бронежилеты для боевых медиков

На своих руках они вытаскивают украинских воинов из ада боев и из хищных лап смерти. Боевые медики всегда остаются лакомой мишенью для вражеских снайперов, ведь они могут практически невозможное.

Эта военная профессия только может казаться легкой, но она всегда несет за собой немалую опасность, поскольку медики спасают жизнь не всегда на дежурстве на скорой, а и на поле боевых действий.

И многие из таких спасителей — это женщины, которые нашли в себе ту особую смелость, чтобы не только взглянуть в глаза смерти, но и вступить с ней в ожесточенную борьбу за каждую жизнь.

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Звучит красиво, но такая картинка благородства часто скрывает за собой и другую сторону — это не только риск погибнуть самим, но потерять здоровье на всю жизнь.

Боевые медики кроме привычной амуниции, как бронежилет и шлем, носят с собой рюкзаки, вес которых часто достигает нескольких десятков килограммов. И без них никак, ведь там все необходимое, чтобы спасти жизнь другому. Кроме того, часто раненого приходится выносить из-под обстрелов практически на своих руках.

И такие чрезмерные нагрузки часто имеют отрицательные последствия для опорно-двигательного аппарата.

Хочешь каким-то образом им помочь? Всё возможно! Чтобы спасти жизнь нашим боевым медикам, ты можешь приобщиться к масштабному сбору от Вікон и Женского ветеранского движения.

Как приобщиться к масштабному сбору на бронежилеты

Задонать любую сумму по ссылке. Укажи свою фамилию, имя и контактный номер в комментарии к платежу. Теперь ты еще и автоматически принимаешь участие в розыгрыше книги от наших друзей из издательства Vivat. Подпишись на наш Telegram-канал, чтобы не пропустить результаты конкурса.

Три победителя мы объявим 10 марта в Telegram Вікна-новини.

На что собираем

Собираем на 50 сверхлегких бронежилетов именно для боевых медиков. Средний вес такого броника – 2 кг в противовес стандартному – 7 и более кг.

Цель сбора: 2 000 000 грн

Пусть этот сбор будет легким, как плиты Angel armor.

Волонтерство и благотворительность на постоянной основе — это еще один способ сдать экзамен на прочность и выносливость. И как показал год полномасштабной войны, украинцы способны на все. Интересно, как мы еще изменились за это время? Тогда читай спецпроект сайта Вікна-новини о том, как нас с тобой изменил этот год войны.

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