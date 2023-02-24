Збережи не одне життя! Як підтримати збір на надлегкі бронежилети для бойових медикинь

На власних руках вони витягують українських воїнів із пекла боїв та з хижих лап смерті. Бойові медики завжди залишаються ласою мішенню для ворожих снайперів, адже вони можуть практично неможливе.

Ця військова професія лише може здаватись легкою, але вона завжди несе за собою чималу небезпеку, оскільки медики рятують життя не завжди на чергуванні на швидкій, а й на полі бойових дій.

І чимало з таких рятівників — це жінки, які знайшли у собі ту особливу сміливість, щоб не лише подивитись в очі смерті, але й вступити з нею в запеклу боротьбу за кожне життя.

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Звучить красиво, але така картинка шляхетності часто приховує за собою й іншу сторону — це не лише ризик загинути самим, але й втратити здоров’я на все життя.

Бойові медикині окрім звичної амуніції, як бронежилет та шолом, носять з собою рюкзаки, вага яких часто сягає кількох десятків кілограмів. І без них ніяк, адже там все необхідне, щоб врятувати життя іншому. Крім того, часто пораненого доводиться виносити з-під обстрілів практично на власних руках.

І такі надмірні навантаження часто мають негативні наслідки для опорно-рухового апарату.

Прагнеш якимось чином їм допомогти? Все можливо! Щоб врятувати життя нашим бойовим медикиням, ти можеш долучитись до масштабного збору від Вікон та Жіночого ветеранського руху.

Як долучитись до масштабного збору на бронежилети

Задонать будь-яку суму за посиланням Вкажи своє прізвище, ім’я та контактний номер в коментарі до платежу. Тепер ти ще й автоматично береш участь у розіграші книги від наших друзів з видавництва Vivat. Підпишись на наш Telegram-канал, щоб не пропустити результати конкурсу.

Трьох переможців ми оголосимо 10 березня у Telegram Вікна-новини.

На що збираємо

Збираємо на 50 надлегких бронежилетів саме для бойових медикинь. Середня вага такого броніка – 2 кг на противагу стандартному – 7 і більше кг.

Мета збору: 2 000 000 грн

Нехай цей збір буде легким, як плити Angel armor.

Волонтерство та благодійність на постійній основі — це ще один спосіб скласти іспит на міцність та витривалість. І як показав рік повномасштабної війни, українці здатні на все. Цікаво як ми ще змінились за цей час? Тоді читай спецпроект сайту Вікна-новини про те, як нас з тобою змінив цей рік війни.

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