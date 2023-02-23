Жизнь цвета Тиффани “на нуле”: история боевого медика

В рядах украинской армии воюют отважные украинки: оставив семьи, бизнесы и любимые дела, женщины и девушки пошли защищать свои города.

Тиффани — боевой медик, которая спасает жизнь на передовой с июля 2022 года. До полномасштабного вторжения Анна жила свою гражданскую жизнь цвета Тиффани и воспитывала двух очаровательных дочерей в Днепре.

— Я родила детей в свободной стране и обязательно сделаю все, чтобы мои дочери жили в стране, которая позволит им быть счастливыми и гордиться тем, что они украинки, — говорит женщина.

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Встретить войну

День, когда началась великая война, Тиффани хорошо помнит. В 5:40 позвонил отец ее дочерей и сказал немедленно собирать детей, потому что началась война. В это время обе они спали по разные стороны от женщины — у нее слезы полились.

Я тогда еще успела написать в родительский чат, что дочери не будет в школе. Через несколько минут все родители написали то же самое.

Сначала женщина отправилась волонтерить в больницу имени Мечникова. Через некоторое время ей предложили работать там санитаркой официально, но людей в больнице хватало, в отличие от фронта.

Так Тиффани решила присоединиться к рядам армии и пойти туда, куда другие боятся. Получила разрешение от дочерей и пошла. В начале июля она уже была “на нуле”.

Реальность на фронте

Теперь ее реальность — жить от звонка до звонка, от вызова до вызова. И когда таких звонков нет, это счастье, что означает, что все живы и здоровы. Она каждый день дежурит на эвакуации поля боя и передает раненых медикам.

Тиффани вспоминает, как во время одного из наступления россиян она с водителем ехала по вызову — нужно было забрать раненого. По дороге они встретили двух ребят из того же взвода, которые бежали за боеприпасами. А уже через две минуты после того, как медики распрощались с военными, по рации передали о 200 и 300: тех самых, которые только что с ними говорили.

После этого я сидела с его родным братом в окопе. Эфир тогда горел от криков о прорыве россиян и что на нас наводят. После этого начинаешь ценить каждую минуту.

Свою любовь и идеального мужчину Тиффани также встретила в самом аду.

— Я, как никто из женщин, ожидающих дома, понимаю, в какой ад он каждый раз лезет и выходит из него. Однажды мы попали на одну задачу в красную зону. Тогда он прикрывал меня собственным телом от снарядов, падавших в 200 метрах от нас.

Теперь Тиффани говорит: украинцам в тылу и на фронте стоит перестать жить стереотипами, а научиться ценить все мгновения жизни. Ведь главная ценность — в людях, а не в вещах.

Вещи можно уничтожить одним взрывом ракеты. А отношения с друзьями, любимыми, родственниками — это клад, который невозможно уничтожить.

То, что тоже невозможно уничтожить — истории людей, составляющих историю целого государства. В Украине вышла книга о войне в женских лицах — читай, чем она тебя поразит.

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